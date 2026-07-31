«Χρυσή» συμφωνία 500 εκατομμυρίων: Το Netflix αποκτά όλο το σύμπαν του «The Walking Dead»

Το franchise του «The Walking Dead» της AMC Global Media θα προβάλλεται παράλληλα στο Netflix και το AMC+ από το 2027, στο πλαίσιο μιας νέας πενταετούς συμφωνίας παραχώρησης δικαιωμάτων, ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η παγκόσμια συμφωνία ανάμεσα στο Netflix και την AMC Global Media καλύπτει την πρωτότυπη σειρά «The Walking Dead», καθώς και τα έξι spinoff της: «Fear the Walking Dead», «The Walking Dead: Daryl Dixon», «The Walking Dead: Dead City», «The Walking Dead: The Ones Who Live», «The Walking Dead: World Beyond» και «Tales of The Walking Dead». Συνολικά, πρόκειται για 371 επεισόδια.

Σύμφωνα με την AMC, τα δικαιώματα για κάθε σειρά θα τεθούν σε ισχύ σε διαφορετικές ημερομηνίες ανά περιοχή, μόλις λήξουν οι υφιστάμενες συμφωνίες streaming.

Το Netflix διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής του «The Walking Dead» στις ΗΠΑ από το 2011. Η νέα συμφωνία επιτρέπει στο AMC+ να προβάλει την κεντρική σειρά για πρώτη φορά στην ιστορία του, ενώ παράλληλα επεκτείνει τη διαθεσιμότητά της στο Netflix σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

«Η σειρά συνεχίσει να προσελκύει νέους θεατές»

«Το κοινό ανακάλυψε και αγάπησε το The Walking Dead μέσα από το Netflix εδώ και σχεδόν 15 χρόνια, με τη σειρά να συνεχίζει να προσελκύει νέους θεατές», δήλωσε η Λόρι Κόνκλινγκ, αντιπρόεδρος παραχώρησης δικαιωμάτων του Netflix. «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία μας με την AMC Global Media, καθώς θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε την πρόσβαση για ακόμα περισσότερους θεατές παγκοσμίως, φέρνοντας ολόκληρο το σύμπαν του The Walking Dead στο Netflix».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που διευρύνουμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας με το Netflix γύρω από το The Walking Dead», τόνισε η Κρίστιν Ντόλαν, διευθύνουσα σύμβουλος της AMC Global Media. «Η συμφωνία αυτή δημιουργεί ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για αυτό το σύμπαν,όλες οι σειρές, όλα τα επεισόδια, κάνοντας το franchise πιο προσβάσιμο από ποτέ στους φαν παγκοσμίως. Παράλληλα, η συμφωνία συν αποκλειστικότητας μας επιτρέπει να φέρουμε την πρωτότυπη σειρά στο AMC+ για πρώτη φορά στις αρχές του επόμενου έτους. Το Netflix υπήρξε βασικός συνεργάτης ώστε το The Walking Dead να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα franchise στην ιστορία της ψυχαγωγίας. Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τις εταιρείες μας, τους θεατές και αυτό το διαχρονικό brand».

Με πληροφορίες από Variety