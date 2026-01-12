Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι πιο δυνατές εμφανίσεις

Η 83η απονομή των Χρυσών Σφαιρών έχει ξεκινήσει ήδη και όλοι περιμένουν τα βραβεία που είναι ως συνήθως οι προάγγελοι των Όσκαρ. Πριν τα βραβεία εκτυλίσσεται ένα από τα πιο δυνατά red carpet της χρονιάς.
Η μόδα έχει παντού πια ισχυρό ρόλο και το τι φορούν οι stars της βραδιάς δεν περνάει απαρατήρητο. Κάποιοι το έκαναν καλύτερα από άλλους, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος με την Emma Stone. Όσο περιμένουμε τα βραβεία, πάμε να δούμε τα πιο ωραία (για εμάς) looks ης βραδιάς.
Kate Hudson. Φωτό.: Getty Images
Kathy Bates. Φωτό.: Getty Images
Selena Gomez. Φωτό.: Getty Images
Nikki Glaser. Φωτό.: Getty Images
Teyana Taylor. Φωτό.: Getty Images
Jenna Ortega. Φωτό.: Getty Images
Audrey Nuna. Φωτό.: Getty Images
Pamela Anderson. Φωτό.: Getty Images
Jennifer Lawrence. Φωτό.: Getty Images
Emily Blunt. Φωτό.: Getty Images
Jennifer Lopez. Φωτό.: Getty Images
Julia Roberts. Φωτό.: Getty Images
Miley Cyrus. Φωτό.: Getty Images
Parker Posey. Φωτό.: Getty Images
Kirsten Dunst και Jesse Plemons. Φωτό.: Getty Images