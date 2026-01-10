Χρήστος Πολίτης: «Σοβαρά προβλήματα υγείας τον οδήγησαν σε απομόνωση» λέει ο «Ευλογητός» από τη Λάμψη

Νέες πληροφορίες για την κατάσταση του Χρήστου Πολίτη το τελευταίο διάστημα έρχονται στη δημοσιότητα, μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

Ο Χρήστος Πολίτης, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός και στη νέα γενιά λόγω του ρόλου του που άφησε εποχή στη σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, βυθίζοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο σε θλίψη.

Όπως έγινε γνωστό, τον ηθοποιό βρήκε νεκρό ο αδελφός του, ενώ σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία τον είχαν απομονώσει τον τελευταίο χρόνο της ζωής του.

Το απόγευμα της Παρασκευής ο Κώστας Τερζάκης, ο «Ευλογητός» στη «Λάμψη», με τον οποίο ο Χρήστος Πολίτης συνεργάστηκε επί σειρά ετών στην καθημερινή σειρά, είπε το δικό του αντίο στον ηθοποιό.

«Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του και θεωρώ ακόμα μεγαλύτερη τιμή να είμαστε φίλοι. Το σημαντικό δεν είναι μόνο η μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει ένας καλλιτέχνης, είναι πιο πολύ η προσωπικότητα. Η συγκεκριμένη προσωπικότητα, για μένα, ήταν και είναι γιατί οι αξίες δεν πεθαίνουν», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Ο Χρήστος Πολίτης ήταν ένας επαναστάτης. Αν η σύγχρονη επανάσταση είναι να αγαπάμε και να παραμένουμε άνθρωποι, αυτός πορεύτηκε όλη του τη ζωή σύμφωνα με τις αξίες και την αισθητική και τη δική του λογική, με όποιο κόστος. Πορεύτηκε μόνο με αγάπη και με προσφορά ανιδιοτελή», συνέχισε.

«Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καλά. Είχε κάποια προβλήματα σοβαρά υγείας τα οποία τον είχαν οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη, πρακτική πια, απομόνωση. Ταλαιπωρήθηκε, κυρίως τον τελευταίο χρόνο», κατέληξε.



