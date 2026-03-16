Χρήστος Νικολόπουλος: «Σε λίγες ημέρες θα βγει το νέο τραγούδι με τον Πασχάλη Τερζή»

Το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Νικολόπουλος μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», το τραγούδι θα συνοδεύεται από βίντεο κλιπ, το οποίο έχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης, και έγιναν κάποιες αλλαγές καθώς η αρχική εκδοχή δεν ικανοποιούσε την οικογένεια του Πασχάλη Τερζή.

«Το τραγούδι θα βγει, απλώς αλλάξαμε λίγο το βίντεο. Τους άρεσε περισσότερο το νέο βίντεο που κάναμε και σε λίγες ημέρες θα βγει. Και το νέο βίντεο με AI είναι, αλλά αυτή η νέα εκδοχή είναι αποδεκτή από την οικογένειά του» είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε αποκαλύψει τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή τον περασμένο Δεκέμβριο σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στις φιλίες του εντός της μουσικής βιομηχανίας, ο συνθέτης ανέτρεξε στη σχέση του με τον Γιώργο Νταλάρα αλλά και τον Πασχάλη Τερζή, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια, το μεγάλο «come back» του αγαπημένου λαϊκού καλλιτέχνη.

«Αγαπημένος μου φίλος πολύ καλός άνθρωπος, μας λείπει.Είναι υπέροχος, πολύ καλός άνθρωπος, μου ταιριάζει πολύ», είπε για τον Πασχάλη Τερζή και στη συνέχεια, έκανε μια αναδρομή στα πρώτα δισκογραφικά βήματα του τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας το παράπονό του.

«Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη, ήμουν ο πρώτος που του έδωσα το πρώτο δίσκο. Και του είπα "θα πας πολύ καλά" και η απάντησή του ήταν "όλοι τα ίδια μου λένε αλλά κανείς δε με βοηθάει". Και του λέω "εγώ θα σε βοηθήσω" και κάναμε τον πρώτο δίσκο και πραγματικά το άξιζε», είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος στη συνέντευξή του, για να αποκαλύψει στη συνέχεια, τη μουσική και πολυαναμενόμενη για το κοινό του Πασχάλη Τερζή, επιστροφή.

«Σε λίγο καιρό κατόρθωσα και μπόρεσα και μου τραγούδησε ένα τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό».