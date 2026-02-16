Χρήστος Μάστορας: Τον ρώτησαν αν θα πήγαινε στη Eurovision - Τι απάντησε

Ο Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε στην σκηνή του εθνικού τελικού της Eurovision 2026.

Ξεχωριστή στιγμή του τελικού ήταν η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα, του καλλιτέχνη με την σπουδαία μουσική διαδρομή, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό με τις ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Χρήστος Μάστορας: Θα πήγαινε στη Eurovision;

Αφού ολοκλήρωσε την επί σκηνής εμφάνισή του, ο Γιώργος Καπουτζίδης τον ρώτησε αν θα πήγαινε στη Eurovision ενώ ίδια ερώτηση δέχτηκε και την ώρα που έδινε τηλεοπτικές δηλώσεις.

«Δεν έχω σκεφτεί ποτέ τον εαυτό μου στη Eurovision. Κάποτε είχαμε προσπαθήσει και εμείς, συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό όπως αυτόν, να πάμε στη Eurovision, αλλά με πλήρη άγνοια. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα στη Eurovision, ο χρόνος έχει το δικό του μέτρημα. Όλα γίνονται στον καιρό τους» σχολίασε με νόημα ο Χρήστος Μάστορας.

Μάλιστα, αντίστοιχη ερώτηση έγινε και στη σύντροφο του Χρήστου Μάστορα, Γαρυφαλλιά Καληφώνη. «Άνετα θα τον έβλεπα στην σκηνή της Eurovision» απάντησε, διευκρινίζοντας πως ποτέ δεν έχει εκφράσει κάποια σχετική επιθυμία του.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής, ρωτήθηκε για την παρουσία της συντρόφου του, Γαρυφαλλιάς Καληφώνη στη βραδιά, με τον ίδιο να απαντά: «Χαίρομαι πάρα πολύ όταν δίπλα μου είναι ένας άνθρωπος όπως η Γαρυφαλλιά που με στηρίζει ουσιαστικά, είναι θαυμάστριά μου όπως είμαι και εγώ. Μόνο χαρά μπορεί να με γεμίσει αυτό».

Επίσης, ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε και στην περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη λέγοντας: «Ο Γιώργος, εκτός από τεράστιος καλλιτέχνης, είναι και φίλος μου. Έχουμε περάσει τόσο όμορφα στο Voice. Του εύχομαι να είναι καλά. Τον παρακολουθώ στενά καλλιτεχνικά και αυτό που έχει προσφέρει στον κόσμο της μουσικής είναι τόσο ιδιαίτερο για τα δεδομένα της Ελλάδας».