Χρήστος Μάντακας για γκέι ρόλο Αστέρη στο Καφέ της Χαράς: «Ήταν παρακινδυνευμένο για τότε»

Στον ρόλο του ως «Ανέστης Νεγρεπόντης» στο «Καφέ της Χαράς» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Χρήστος Μάντακας.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα On Time όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον γκέι ρόλο του Αστέρη Νεγρεπόντη στην πετυχημένη σειρά.

Ο ρόλος του Αστέρη στο Καφέ της Χαράς

«Ένας γκέι, ο οποίος είχε μια πορεία πολύ διαφορετική. Το 2004-2005 ήταν αρκετά δύσκολο όλο αυτό και παρακινδυνευμένο για την τότε ελληνική τηλεόραση», είπε αρχικά ο Χρήστος Μάντακας.

Ο Χρήστος Μάντακας είπε στη συνέχεια: «Όταν μου το πρότεινε ο Χάρης, το σκέφτηκα. Βεβαίως, εγώ δεν είχα πρόβλημα, η δουλειά μου είναι και ήταν ένας πολύ ωραίος ρόλος. Δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά το μόνο που σκέφτηκα ήταν “πώς θα πείσω εγώ σε έναν τέτοιο ρόλο;”. Αυτό που έχω να πω πολύ ειλικρινά είναι ότι ούτε ένας δεν μου είπε ότι αυτός ο ρόλος δεν μου πήγαινε».

«Ίσα ίσα μου μιλούσαν και τους άρεσε πολύ. Δεν υπήρξε καμία αρνητική αντίδραση. Αντιθέτως, όλοι τον αγάπησαν τον Αστέρη. Το δέχτηκαν σαν κάτι φυσιολογικό. Κι αυτό γιατί ήταν πολύ ωραία γραμμένο. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ένας να μου κάνει κάποιο αρνητικό σχόλιο για τη σεξουαλικότητα αυτού του ρόλου. Κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό» πρόσθεσε.