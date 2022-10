«House Of The Dragon»: Εκεί που έγιναν τα γυρίσματα του prequel του Game Of Thrones

Διάφορες περιοχές στην Ευρώπη και την Βρετανία έγιναν οι χώροι για τα γυρίσματα του prequel του Game Of Thrones, House Of The Dragon του HBO.

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο διαδραματίζεται περίπου 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς και μεταφέρει στην τηλεοπτική οθόνη την αρχή του τέλους για τον Οίκο των Targaryen.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του House Of The Dragon γυρίστηκε εντός των ορίων του Leavesden Studio στο Watford, ορισμένες σκηνές οδήγησαν το καστ και το συνεργείο σε πιο μακρινές τοποθεσίες.

Μερικές από αυτές είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και στο Game Of Thrones. Μεταξύ αυτών το κάστρο στο νησί του Αγίου Μιχαήλ στο Mount's Bay, στην Κορνουάλη.

Φωτ.: ConwallLive

Οι θαυμαστές του GoT θα το αναγνωρίσουν από τη μάχη του Blackwater. Στην εκδοχή του House of the Dragon η ίδια τοποθεσία εμφανίστηκε ως Driftmark, το σπίτι του House Velaryon στο Blackwater Bay.

Οι δρόμοι του Cáceres στην περιοχή Extremadura της δυτικής Ισπανίας είναι επίσης οικείοι, για τους φανς της σειράς.

Χρησιμοποιήθηκαν και στην 7η σεζόν του GoT. Η ίδια πόλη έγινε το σκηνικό και για το House Of The Dragon, όπου απεικονίζει ξανά την ίδια φανταστική περιοχή, όπως και την Oldtown.

Πέρα από τις ήδη γνωστές ωστόσο τοποθεσίες, το House of The Dragon έχει και καινούριες.

Φωτ.: HBO

Μεταξύ αυτών είναι πολλές βρετανικές παραλίες όπως το Hill στο Hartland Quay στο Devon, η ακτή του Holywell και η St. Cuthbert's Cave στην Κορνουάλη. Μια άλλη τοποθεσία στην παραλία, το Kynance Cove επίσης στην Κορνουάλη, χρησιμοποιήθηκε από την παραγωγή της σειράς ως στρατόπεδο του Οίκου των Velaryon και ήταν το σκηνικό για τον Πόλεμο των Stepstones.

Σε μία άλλη περίπτωση, ο Matt Smith ως πρίγκιπας Daemon Targaryen εθεάθη να κάνει γυρίσματα στο χωριό Derbyshire του Castleton, συμπεριλαμβανομένης της κοιλάδας του Cave Dale και του Eldon Hill Quarry.

Γυρίσματα της σειράς έγιναν και στο Monsanto, μια απομακρυσμένη και ιστορική, λοφώδης πόλη στην κεντρική Πορτογαλία, που μετατράπηκε σε Dragonstone, το πατρικό σπίτι του Οίκου των Targaryen, για τις ανάγκες της σειράς.

Φωτ.: HBO

Την ίδια ώρα, το Castillo de La Calahorra, ένα μεσαιωνικό κάστρο στους πρόποδες των βουνών της Σιέρα Νεβάδα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει σκηνές στο Pentos, μια πόλη δίπλα στις θάλασσες του Westeros ενώ οι βοτανικοί κήποι του Lloret de Mar, στην Ισπανία, είναι εκεί όπου γνωρίστηκαν ο βασιλιάς Viserys Targaryen και η Lady Laena Velaryon.

Όταν έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο, το House Of The Dragon έσπασε το ρεκόρ του HBO προσελκύοντας πάνω από 10 εκατομμύρια θεατές στις ΗΠΑ.

Στη Βρετανία την πρεμιέρα παρακολούθησαν πάνω από 4 εκατομμύρια θεατές, ξεπερνώντας το Game Of Thrones το 2011.

Η πρώτη σεζόν του House Of Dragon ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, στις 23 Οκτωβρίου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα γυρίσματα για τη 2η σεζόν θα ξεκινήσουν το 2023.

Εάν τα γυρίσματα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2023, όπως αναφέρεται στο Marie Claire, πιθανότατα η δεύτερη σεζόν θα προβληθεί μετά την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2024.

Φωτ.: HBO

Με πληροφορίες του ΝΜΕ