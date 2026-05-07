Hocus Pocus 3: Επίσημα στα σκαριά η ταινία - Επιστρέφουν οι 3 βασικές πρωταγωνίστριες

Η Disney προχωρά επίσημα στην παραγωγή του Hocus Pocus 3, με τις Μπέτι Μίντλερ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κάθι Νατζίμι να επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους των αδελφών Σάντερσον.

Η ανάπτυξη της τρίτης ταινίας είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2023, μετά τη μεγάλη επιτυχία του Hocus Pocus 2 στο Disney+.

Η συνέχεια του franchise είχε σημειώσει εντυπωσιακές επιδόσεις στις πλατφόρμες στρίμινγκ, καταγράφοντας 2,7 δισεκατομμύρια λεπτά προβολών στο πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της, σύμφωνα με τα Nielsen Top 10 charts. Παράλληλα, έγινε η πιο επιτυχημένη πρωτότυπη ταινία του Disney+ στις πρώτες τρεις ημέρες προβολής της.

Hocus Pocus 3: Η πλοκή των δύο προηγούμενων ταινιών

Σύμφωνα με το Variety, το Hocus Pocus 3 βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο κινηματογραφικής κυκλοφορίας, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από το franchise.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση και το καστ αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Το Hocus Pocus κυκλοφόρησε το 1993 και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες «cult» ταινίες του Χαλοουίν. Η ιστορία ξεκινά τον 17ο αιώνα στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης, όπου οι τρεις αδελφές Σάντερσον, η σατανική και πανίσχυρη Γουίνιφρεντ Σάντερσον, η αφελής αλλά εκρηκτική Μέρι Σάντερσον και η γοητευτική Σάρα Σάντερσον, κατηγορούνται για μαγεία, αφού έχουν απαγάγει ένα μικρό κορίτσι για να του απορροφήσουν τη ζωτική ενέργεια και να παραμείνουν νέες.

Λίγο πριν εκτελεστούν, η Γουίνιφρεντ ρίχνει ένα ξόρκι που προβλέπει ότι οι τρεις μάγισσες θα επιστρέψουν, αν κάποιος ανάψει το «Μαύρο Κερί της Φλόγας» τη νύχτα του Χαλοουίν, σε πανσέληνο.

Τρεις αιώνες αργότερα, το 1993, ο νεαρός Μαξ Ντένισον μετακομίζει από το Λος Άντζελες στο Σάλεμ μαζί με την οικογένειά του και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή. Τη νύχτα του Χαλοουίν, ο Μαξ, η μικρή αδελφή του Ντάνι και η συμμαθήτριά του Άλισον επισκέπτονται το εγκαταλελειμμένο σπίτι των Σάντερσον. Εκεί, ο Μαξ ανάβει το καταραμένο κερί, απελευθερώνοντας κατά λάθος τις τρεις μάγισσες.

Οι Σάντερσον επιστρέφουν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο και προσπαθούν να προσαρμοστούν στη σύγχρονη εποχή, την ώρα που σχεδιάζουν να κλέψουν τις ψυχές των παιδιών του Σάλεμ για να αποκτήσουν αθανασία. Η ταινία συνδυάζει χιούμορ, σκοτεινή φαντασία και αισθητική Χαλοουίν, ενώ οι τρεις πρωταγωνίστριες, Μπέτι Μίντλερ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κάθι Νατζίμι, έγιναν εμβληματικές μέσα από τους ρόλους τους.

Στο Hocus Pocus 2, που κυκλοφόρησε το 2022 στο Disney+, η ιστορία επιστρέφει σχεδόν 30 χρόνια μετά. Η ταινία ξεκινά με ένα flashback στη νεανική ηλικία των αδελφών Σάντερσον, αποκαλύπτοντας πώς απέκτησαν τις μαγικές τους δυνάμεις και το περίφημο βιβλίο ξορκιών.

Στο παρόν, τρεις μαθήτριες λυκείου ανάβουν άθελά τους το Μαύρο Κερί της Φλόγας κατά τη διάρκεια του Halloween και επαναφέρουν τις μάγισσες στη ζωή. Οι αδελφές Σάντερσον επιστρέφουν ξανά στο σύγχρονο Σάλεμ και έρχονται αντιμέτωπες με έναν κόσμο γεμάτο κινητά τηλέφωνα, social media και τεχνολογία, κάτι που δημιουργεί πολλές κωμικές στιγμές.

Με πληροφορίες από Variety