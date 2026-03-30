Harry Potter: Ήδη γράφεται η δεύτερη σεζόν της σειράς - Τι είπε ο επικεφαλής του HBO

Ο επικεφαλής του HBO, Casey Bloys, αποκάλυψε ότι η δεύτερη σεζόν της πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής σειράς Harry Potter, που κάνει πρεμιέρα ανήμερα Χριστούγεννων, βρίσκεται ήδη σε φάση ανάπτυξης.

Μιλώντας στους Times of London, ο Bloys εξήγησε ότι βασική προτεραιότητα του καναλιού είναι να μην υπάρξει μεγάλο διάστημα ανάμεσα στις σεζόν: «Στόχος μας είναι να μην υπάρξει τεράστιο κενό, ειδικά επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως διευκρίνισε, η σειρά δεν θα προβάλλεται κάθε χρόνο, καθώς πρόκειται για μια παραγωγή ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας, ωστόσο η συγγραφή της δεύτερης σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Ντόμινικ ΜακΛάφιν (Dominic McLaughlin) στον ρόλο του Χάρι Πότερ, με τον Άλαστερ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι και την Αραμπέλα Στάντον

ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ. Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, ο Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, ο Πάπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ, η Τζάνετ ΜακΤιρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ και ο Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ.

Η σειρά φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πιστή μεταφορά των επτά βιβλίων της J.K. Rowling, με κάθε σεζόν να βασίζεται σε ένα βιβλίο. Το πρώτο trailer που κυκλοφόρησε πρόσφατα παρουσίασε εμβληματικές σκηνές από το «Η Φιλοσοφική Λίθος», όπως την αποδοχή του Χάρι στο Χόγκουαρτς, τη γνωριμία του με τον Ρον στο Hogwarts Express και τις πρώτες εικόνες από χαρακτήρες όπως ο Ντάμπλντορ, ο Σνέιπ και το Καπέλο της Επιλογής.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στα Warner Bros. Studios Leavesden στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τη δημιουργική επιμέλεια της σειράς έχει αναλάβει η Francesca Gardiner, ενώ τη σκηνοθεσία πολλών επεισοδίων υπογράφει ο Mark Mylod, γνωστός από το Succession. Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ίδια η Rowling, ο Neil Blair, η Ruth Kenley-Letts και ο David Heyman.

Η τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter» αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της HBO για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Variety