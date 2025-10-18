Χάρι Πότερ: Πώς η νέα σειρά «έσωσε» ένα χωριό της Αγγλίας από το μεγάλο του πρόβλημα με τις λακκούβες

Σε ένα μικρό χωριό της Αγγλίας, το Lustleigh στο Ντέβον, οι δρόμοι επιδιορθώθηκαν «ως δια μαγείας» και ο λόγος δεν είναι άλλος από τα γυρίσματα της νέας σειράς του HBO, βασισμένης στα εμβληματικά βιβλία του Χάρι Πότερ.

Την ώρα που κάτοικοι σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο παραπονιούνται για τις λακκούβες που ταλαιπωρούν την καθημερινότητά τους, το μικρό Lustleigh στάθηκε απρόσμενα τυχερό. Η παραγωγή της σειράς επέλεξε το χωριό για τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου πρότζεκτ και οι δρόμοι του έγιναν… ξαφνικά τέλειοι.

Τα συνεργεία που πρόκειται να κινηματογραφήσουν σκηνές στο χωριό του Ντέβον προχώρησαν ήδη στην επιδιόρθωση ορισμένων λακκουβών, προτού καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Ανακοινώνοντας τα νέα, το κοινοτικό συμβούλιο έγραψε στη σελίδα του στο Facebook:

«Καλά νέα! Η εταιρεία παραγωγής έλαβε άδεια από το τμήμα οδοποιίας του συμβουλίου του Ντέβον να προχωρήσει σε επισκευές στο Wreyland Path, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο εργολάβο. Ο εργολάβος θα επιδιορθώσει όλες τις μεγάλες λακκούβες και θα αξιολογήσει αν χρειάζονται περαιτέρω εργασίες. Ο δρόμος δεν θα κλείσει, οπότε μπορεί να χρησιμοποιείται κανονικά».

Οι ανάμεικτες αντιδράσεις των κατοίκων

Αν και οι κάτοικοι χάρηκαν με την απροσδόκητη αναβάθμιση, δεν έκρυψαν και την ειρωνεία τους. «Μπορούν να φτιάξουν τις λακκούβες για τα γυρίσματα, αλλά όχι για την καθημερινή χρήση», σχολίασε κάποιος στα social media.

Άλλος ρώτησε: «Θα μπορούσε το κοινοτικό συμβούλιο να ζητήσει από την εταιρεία παραγωγής, ως ένδειξη καλής θέλησης, να επισκευάσει και όλους τους υπόλοιπους δρόμους του χωριού;» Ενώ ένας τρίτος αστειεύτηκε: «Ο Χάρι Πότερ και οι λακκούβες… ωραίος νέος τίτλος βιβλίου!»

Το Wreyland Path, όπου έγιναν οι εργασίες, είναι ένας στενός δρόμος ανάμεσα σε πέτρινους τοίχους και γραφικά σπίτια, μερικά από τα οποία έχουν στέγες από άχυρο.

Το δημοτικό συμβούλιο διαθέτει ομάδα εθελοντών που επισκευάζει μικρές λακκούβες, ενώ υπάρχει και ένα αρχείο, το λεγόμενο «Lustleigh pothole tracker», που χαρτογραφεί τα προβληματικά σημεία. Οι μεγαλύτερες ζημιές, με βάθος άνω των 4 εκατοστών και πλάτος άνω των 30, αναφέρονται απευθείας στο συμβούλιο της κομητείας.

Τα γυρίσματα της σειράς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο ψαροχώρι Cadgwith στη χερσόνησο Lizard της νότιας Κορνουάλης, ενώ η παραγωγή στο Lustleigh, ένα χωριό με πληθυσμό περίπου 600 κατοίκων, γίνεται υπό την κωδική ονομασία «Brown Cat».

Οι τουριστικές επιχειρήσεις της νοτιοδυτικής Αγγλίας ελπίζουν πως η σειρά, η οποία αναμένεται να προβληθεί το 2027, θα φέρει σημαντική ώθηση στην περιοχή, ίσως και λίγη μαγεία που θα κρατήσει μετά το τέλος των γυρισμάτων.

Με πληροφορίες από Guardian