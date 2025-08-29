Χάρι Πότερ: «Πάντα είχα ενστάσεις με την έννοια του franchise» λέει ο αρχικός σκηνοθέτης των ταινιών

«Δεν έχει μείνει κάτι για μένα στον κόσμο του Χάρι Πότερ» υποστηρίζει ο αρχικός σκηνοθέτης των διάσημων ταινιών, εν όψει της τηλεοπτικής του μεταφοράς.

Ο Κρις Κολόμπους, ο σκηνοθέτης που έφερε για πρώτη φορά τον διάσημο μάγο στη μεγάλη οθόνη, με τις ταινίες «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» (2001) και «Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά» (2002), εμφανίστηκε πρόσφατα στο podcast «The Rest Is Entertainment» και μίλησε για το νέο αυτό εγχείρημα.

Συγκεκριμένα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το επικείμενο reboot της σειράς από το HBO, αφότου είδε φωτογραφίες από τα γυρίσματα με τον Νικ Φροστ στον ρόλο του Χάγκριντ.

Όπως εξηγεί, ήταν εκείνος που είχε επιλέξει τον Ρόμπι Κόλτρεϊν για τον εμβληματικό ρόλο του φύλακα του Χόγκουαρτς.

«Είδα αυτές τις φωτογραφίες και ο Νικ Φροστ φοράει ακριβώς το ίδιο κοστούμι που είχαμε σχεδιάσει για τον Χάγκριντ. Μέρος του εαυτού μου σκέφτηκε: Ποιο είναι το νόημα; Νόμιζα ότι τα κοστούμια και τα πάντα θα ήταν διαφορετικά, αλλά τελικά είναι το ίδιο πράγμα. Όλα θα είναι τα ίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι πολύ κολακευτικό για μένα, γιατί είναι ακριβώς το κοστούμι του Χάγκριντ που σχεδιάσαμε. Οπότε ένα μέρος μου ενθουσιάζεται — ανυπομονώ να δω τι θα κάνουν με αυτό. Από την άλλη, είναι σαν να ζω ένα déjà vu» συνέχισε.

Μιλώντας παλιότερα στο Variety, είχε δηλώσει ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να συμμετάσχει στη νέα σειρά του HBO. «Το έχω κάνει ήδη, είδατε τη δική μου εκδοχή. Δεν έχει μείνει κάτι για μένα στον κόσμο του Πότερ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας την άποψη αυτή και στο podcast.

«Ζήλια; Όχι. Είναι καιρός να προχωρήσω. Πάντα είχα ενστάσεις με την έννοια του franchise. Νιώθω πως το έχω κάνει. Είμαι πραγματικά περήφανος για τις ταινίες, τις τρεις πρώτες που συμμετείχα, και προχωράω μπροστά», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Variety