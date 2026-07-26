Χάρι Πότερ: Η σειρά του HBO σπάει ήδη ρεκόρ πριν από την πρεμιέρα της

Το HBO δεν αντιμετωπίζει το νέο Χάρι Πότερ, ως μία συνηθισμένη τηλεοπτική παραγωγή και δικαιολογημένα, καθώς μερικούς μήνες πριν την κυκλοφορία της πρώτης σεζόν κατέρριψε ένα πρώτο ρεκόρ.

Καλούμενο να επανερμηνεύσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά franchise όλων των εποχών, στόχος του είναι να δημιουργήσει κάτι που θα ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο έχει προηγηθεί.

Το στούντιο ανακατασκευάζει το Χόγκουαρτς, επιλέγει νέο καστ για όλους τους γνώριμους χαρακτήρες και σχεδιάζει να προσαρμόσει κάθε ένα από τα μυθιστορήματα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σε μία ολόκληρη τηλεοπτική σεζόν, αναπτύσσοντας τις ιστορίες των βιβλίων με τρόπο που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά. Ωστόσο, μία τέτοια προσέγγιση συνοδεύεται και από ένα εξαιρετικά υψηλό κόστος παραγωγής.

⚡ HBO isn't holding back on its new Harry Potter series.



The show's cinematographer revealed it has what he believes is the biggest production budget ever for a streaming series. He also shared that the Muggle world will have a colder visual style before Hogwarts transforms the… pic.twitter.com/5BF9Galhiq — Collider (@Collider) July 21, 2026

Χάρι Πότερ: Η σειρά υιοθετεί μία πιο ρεαλιστική και προσγειωμένη προσέγγιση σε σύγκριση με τις δύο πρώτες ταινίες του Κρις Κολόμπους

Ο διευθυντής φωτογραφίας της σειράς, Αντριάνο Γκόλντμαν, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του αρκετές λεπτομέρειες για το τι μπορούν να περιμένουν οι θεατές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σκηνές που διαδραματίζονται στον κόσμο των Μαγκλ θα έχουν πιο ψυχρούς, γαλάζιους και ξεθωριασμένους χρωματικούς τόνους, σε αντίθεση με τις πιο έντονες και πλούσιες αποχρώσεις που θα εμφανίζονται όταν ο Χάρι φτάνει στο Χόγκουαρτς. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ομάδα παραγωγής εξακολουθεί να επεξεργάζεται την τελική χρωματική παλέτα των επεισοδίων, καθώς η μεταπαραγωγή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η σειρά υιοθετεί μια πιο ρεαλιστική και προσγειωμένη προσέγγιση σε σύγκριση με τις δύο πρώτες ταινίες του Κρις Κολόμπους. Η διαφοροποίηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα χρώματα, αλλά επεκτείνεται και στις τοποθεσίες γυρισμάτων, στον ρυθμό της αφήγησης και στην κίνηση της κάμερας. Όπως εξήγησε ο Γκόλντμαν, οι πρώτες δύο ταινίες είχαν γυριστεί με έναν ιδιαίτερα παραδοσιακό, θα έλεγε κανείς ακόμη και παλιομοδίτικο τρόπο, γεγονός που δείχνει ότι το HBO επιδιώκει να αποφύγει μια απλή αναπαραγωγή της ήδη καθιερωμένης κινηματογραφικής αισθητικής.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από τη δεύτερη σεζόν θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές κάμερες και φακοί, ώστε η οπτική ταυτότητα της σειράς να εξελίσσεται και να ωριμάζει μαζί με τον Χάρι, καθώς η ιστορία γίνεται ολοένα και πιο σκοτεινή για τον ίδιο και τους υπόλοιπους βασικούς χαρακτήρες.

Η σειρά Χάρι Πότερ του HBO διαθέτει τεράστιο προϋπολογισμό

Ο Γκόλντμαν αποκάλυψε ακόμη ότι, απ' όσο γνωρίζει, η νέα σειρά Χάρι Πότερ διαθέτει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που έχει διατεθεί ποτέ για παραγωγή σειράς streaming.

Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα και νέες πληροφορίες για το πρώτο επεισόδιο, το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερε, το Χόγκουαρτς αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά προς το τέλος της πρεμιέρας, ενώ οι σκηνές που προηγούνται θα ακολουθούν μια σκόπιμα διαφορετική οπτική και αισθητική προσέγγιση, ώστε να διαχωρίζεται ξεκάθαρα η ζωή του Χάρι στον κόσμο των Μαγκλ από τον μαγικό κόσμο που τον περιμένει.

Το καστ της σειράς αποτελείται από τους Ντόμινικ ΜακΛάφλιν («Grow») στον ρόλο του Χάρι Πότερ, Αραμπέλα Στάντον («Matilda the Musical») ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ, Άλαστερ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι, Τζον Λίθγκοου («Conclave») ως Άλμπους Ντάμπλντορ, Νικ Φροστ («Hot Fuzz») ως Χάγκριντ, Τζάνετ ΜακΤίρ («Ozark») ως καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και Παάπα Εσιέντου («I May Destroy You») ως Σέβερους Σνέιπ.

Η πρεμιέρα της σειράς Χάρι Πότερ θα πραγματοποιηθεί στο HBO στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως στο HBO Max ανήμερα των Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου του 2026.

Με πληροφορίες από Collider