Χάρι Πότερ: «Είναι ο ρόλος των ονείρων μου» λέει ο 12χρονος Ντόμινικ ΜακΛάφλιν

«Ήμουν πάντα τεράστιος θαυμαστής του Χάρι Πότερ» ανέφερε στην πρώτη του συνέντευξη ο 12χρονος Ντόμινικ ΜακΛάφλιν.

Ο νεαρός ηθοποιός, που επιλέχθηκε ανάμεσα σε 32.000 παιδιά για να ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του Χάρι Πότερ σε νεαρή ηλικία, είναι εμφανώς ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή του στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανακοίνωση πως αναλαμβάνει έναν τέτοιο εμβληματικό ρόλο, ο 12χρονος ανέφερε αρχικά στο BBC πως «ήμουν πάντα τεράστιος θαυμαστής του Χάρι Πότερ. Και ήταν φυσικά ο ρόλος των ονείρων μου».

«Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να το κάνω» πρόσθεσε, ενώ μιλώντας για τη στιγμή που φόρεσε για πρώτη φορά το κοστούμι του διάσημου μάγου, όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα τον Ιούλιο, σημείωσε πως ήταν «λίγο σουρεαλιστική. Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η νέα αυτή τηλεοπτική μεταφορά της σειράς βιβλίων της, είναι κάτι παραπάνω από καλή. «Διάβασα τα δύο πρώτα επεισόδια της επερχόμενης σειράς του HBO για τον Harry Potter και είναι ΤΟΣΟ, ΤΟΣΟ, ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ!» έγραψε η συγγραφέας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ τον Ιούνιο.

Παράλληλα, απαντώντας σε έναν θαυμαστή που τη ρώτησε αν είναι η ίδια που γράφει τη σειρά, ξεκαθάρισε πως «Όχι, αλλά έχω συνεργαστεί στενά με τους εξαιρετικά ταλαντούχους σεναριογράφους».

Την ίδια ώρα, καθώς ανακοινώνονται σταδιακά τα νέα μέλη του καστ για τη σειρά, οι ηθοποιοί των αρχικών ταινιών έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς τη νέα γενιά που μπαίνει στον «κόσμο των μάγων». Ο Τζέισον Άιζακς, που υποδύθηκε τον Λούσιους Μαλφόι, συνεχάρη τον ηθοποιό και μουσικό Τζόνι Φλιν, ο οποίος πήρε τον ρόλο για τη σειρά.

Η Μπόνι Ράιτ που έπαιξε τη Τζίνι Ουέσλι στις ταινίες, έδωσε κάποιες συμβουλές στην επόμενη ηθοποιό που θα αναλάβει τον ρόλο της. Όσο για τον ρόλο του Βόλντεμορτ, αυτός δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, όμως οι φανς εικάζουν ότι μπορεί να τον αναλάβει ο Κίλιαν Μέρφι, κάτι που ο ίδιος ο Ρέιφ Φάινς, που ενσάρκωσε τον σκοτεινό άρχοντα στις ταινίες, επικροτεί.

Με πληροφορίες από PEOPLE