Χαβιέρ Μπαρδέμ: «Λυπάμαι αγάπη μου» - Το συγγνώμη του πριν τη βίαιη σκηνή στο «Cape Fear»

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, στη νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Cape Fear» για το Apple TV+, υποδύεται τον δολοφόνο, Μαξ Κέιντι.

Παρόλο που ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, ιστορικά τουλάχιστον, έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένους από τους πιο «σκοτεινούς χαρακτήρες» του σύγχρονου κινηματογράφου, η γλυκύτητά του ως ανθρώπου, όπως αποκαλύπτουν συμπρωταγωνιστές του, καλά κρατεί.

Όσον αφορά στον νέο του ρόλο, ο χαρακτήρας του Κέιντι έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου σύμφωνα με το Variety, καθώς είχε ερμηνευτεί αρχικά από τον Ρόμπερτ Μίτσαμ στην ταινία του 1962 και αργότερα από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην εκδοχή του Μάρτιν Σκορσέζε το 1991. Στη νέα σειρά, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ επιλέγει μια πιο εσωτερική προσέγγιση, χτίζοντας την απειλή μέσα από την ψυχραιμία και τη σιωπή του, κάτι που, σύμφωνα με τους συμπρωταγωνιστές του, έκανε την εμπειρία των γυρισμάτων ιδιαίτερα έντονη.

“Cape Fear” star Lily Collias says Javier Bardem politely warned her about how he’d grab her hair before filming an attack scene in the series finale:



“We would go through such weird circumstances. It’s little things that make me still giggle to this day. Like, in episode 10,… pic.twitter.com/HUP7lWqu8D — Variety (@Variety) August 1, 2026

Χαβιέρ Μπαρδέμ: Το συγγνώμη σε συμπρωταγωνίστριά του

Η Λίλι Κόλιας, η οποία υποδύεται τη Νάταλι Μπόουντεν, κόρη των χαρακτήρων που ερμηνεύουν η Έιμι Άνταμς και ο Πάτρικ Γουίλσον, μίλησε στο Variety για τη συνεργασία της με τον Μπαρδέμ κατά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της σειράς στη Νέα Υόρκη.

«Παίζουμε ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού και όταν σταματούν οι κάμερες εξακολουθώ να αισθάνομαι σαν το ποντίκι. Κι εκείνος μοιάζει ακόμη με τον Τομ από το "Tom and Jerry"», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ένταση που δημιουργούσε ο ηθοποιός ακόμη και ανάμεσα στις λήψεις.

Το φινάλε της σειράς κορυφώνεται με την εισβολή του Κέιντι στο σπίτι της οικογένειας Μπόουντεν, όπου ακολουθεί μια βίαιη αντιπαράθεση. Ανάμεσα στις σκηνές βρίσκεται και μία κατά την οποία ο χαρακτήρας του Μπαρδέμ αρπάζει τη Νάταλι από τα μαλλιά.

Η Κόλιας αποκάλυψε ότι λίγο πριν γυριστεί η σκηνή, ο Ισπανός ηθοποιός θέλησε να βεβαιωθεί ότι εκείνη αισθανόταν άνετα με τη σωματική επαφή: «Περνούσαμε τόσο παράξενες καταστάσεις στα γυρίσματα, που ακόμη και σήμερα γελάω όταν τις θυμάμαι. Πριν από τη σκηνή όπου έπρεπε να με αρπάξει από τα μαλλιά, γύρισε και μου είπε: "Λυπάμαι πάρα πολύ, αγάπη μου. Είναι εντάξει αν σε πιάσω έτσι;"».

«Του απάντησα "ναι, φυσικά". Μετά άρχισε η λήψη και ξαφνικά βλέπω το χέρι του να έρχεται προς το μέρος μου και σκέφτηκα: "Τι στο καλό;". Αλλά μετά είπα στον εαυτό μου: "Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του"», ανέφερε.

Javier Bardem Politely Warned ‘Cape Fear’ Co-Star About Grabbing Her Hair During Attack Scene and Apologized in Advance: ‘I’m So Sorry, My Love’ https://t.co/rKJ36Vmi1E — Variety (@Variety) August 1, 2026

Το «δημιουργικό παιχνίδι» του Χαβιέρ Μπαρδέμ με την υποκριτική

Ο ίδιος ο Μπαρδέμ εξήγησε ότι, όσο περνούν τα χρόνια, αντιμετωπίζει την υποκριτική περισσότερο ως ένα δημιουργικό παιχνίδι παρά ως μια διαδικασία απόλυτης ταύτισης με τον χαρακτήρα.

«Για μένα είναι περισσότερο ένα παιχνίδι. Χρησιμοποιείς τη φαντασία σου για να μπεις σε έναν ρόλο και μετά να βγεις από αυτόν. Σέβομαι τη διαδικασία του καθενός, αρκεί να σέβεται και τις διαδικασίες των άλλων. Το πιο όμορφο κομμάτι της δουλειάς είναι ότι μια ομάδα ανθρώπων φαντάζεται πράγματα που δεν υπάρχουν και τα δημιουργεί μαζί, γνωρίζοντας ότι στην ουσία πρόκειται για μια μεγάλη ψευδαίσθηση», είπε.

Η νέα εκδοχή του «Cape Fear» ολοκληρώθηκε έπειτα από δέκα επεισόδια και συγκαταλέγεται στις πιο επιτυχημένες σειρές του φετινού καλοκαιριού για το Apple TV+, με την ερμηνεία του Χαβιέρ Μπαρδέμ να αποσπά ιδιαίτερα θετικά σχόλια από κριτικούς και κοινό.

Με πληροφορίες από Variety