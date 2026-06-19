GTA 6: Όλα όσα ξέρουμε για το πιο αναμενόμενο videogame της δεκαετίας

Το Grand Theft Auto 6 είναι πιθανότατα το πιο πολυαναμενόμενο videogame των τελευταίων ετών. Με τις προπαραγγελίες να ανοίγουν στις 25 Ιουνίου και την κυκλοφορία να πλησιάζει, η Rockstar Games έχει αρχίσει να αποκαλύπτει περισσότερες πληροφορίες για τον νέο τίτλο της σειράς.

Παρότι αρκετές λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, έχουν πλέον ξεκαθαρίσει ορισμένα βασικά στοιχεία για το παιχνίδι, από την ημερομηνία κυκλοφορίας και τις πλατφόρμες μέχρι τους πρωταγωνιστές και το σκηνικό της ιστορίας.

Πότε κυκλοφορεί το GTA 6;

Η Rockstar έχει ορίσει ως ημερομηνία κυκλοφορίας την 19η Νοεμβρίου, μια ημερομηνία που πλέον θεωρείται σχεδόν οριστική μετά την έναρξη των προπαραγγελιών.

Ωστόσο, ο δρόμος μέχρι εδώ δεν ήταν ευθύς. Το παιχνίδι έχει ήδη καθυστερήσει δύο φορές. Αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2025 και αργότερα μετατέθηκε για τον Μάιο του 2026.

Όταν ανακοινώθηκε η δεύτερη αναβολή, η Rockstar εξήγησε ότι χρειαζόταν επιπλέον χρόνο ώστε να ολοκληρώσει το παιχνίδι με το επίπεδο ποιότητας που περιμένουν οι παίκτες από τη σειρά.

Οι καθυστερήσεις μπορεί να απογοήτευσαν πολλούς φίλους του GTA, αλλά δεν επηρέασαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον γύρω από τον τίτλο. Αντιθέτως, κάθε νέα πληροφορία εξακολουθεί να προκαλεί τεράστια συζήτηση στην κοινότητα των παικτών.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Πόσο θα κοστίζει και σε ποιες πλατφόρμες θα κυκλοφορήσει;

Το GTA 6 θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του για PlayStation 5 και Xbox Series X/S, κάτι που η Rockstar έχει ήδη επιβεβαιώσει.

Αντίθετα, δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη ανακοίνωση για έκδοση σε PC. Η απουσία της δεν αποτελεί έκπληξη για τους φίλους της σειράς, καθώς η Rockstar ακολουθεί εδώ και χρόνια την πρακτική να κυκλοφορεί πρώτα τις εκδόσεις για κονσόλες και να ακολουθεί αργότερα η μεταφορά στους υπολογιστές.

Παραμένει επίσης άγνωστο αν το παιχνίδι θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στο Nintendo Switch 2. Η εταιρεία δεν έχει κάνει καμία σχετική αναφορά, ενώ πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι οι τεχνικές απαιτήσεις του τίτλου ενδέχεται να δυσκολέψουν μια τέτοια μεταφορά.

Εξίσου μεγάλο ερωτηματικό παραμένει και η τιμή του παιχνιδιού. Η Rockstar και η μητρική της εταιρεία, Take-Two, δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη πόσο θα κοστίζει, με τις εκτιμήσεις να ποικίλλουν σημαντικά.

The cover art for GTA 6 has finally been revealed.



Releasing on November 19. pic.twitter.com/8aRdcBwRuA — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 18, 2026

Ορισμένοι αναλυτές της βιομηχανίας έχουν υποστηρίξει ότι το GTA 6 θα μπορούσε να γίνει το πρώτο μεγάλο παιχνίδι που θα σπάσει το φράγμα των 100 ευρώ, κάτι που θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή για την αγορά των videogames. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, πρόκειται μόνο για εικασίες.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του online κομματιού του παιχνιδιού. Παρότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει διάδοχος του GTA Online, η Rockstar δεν έχει διευκρινίσει αν θα είναι διαθέσιμος από την ημέρα κυκλοφορίας ή αν θα ακολουθήσει αργότερα.

Ποια είναι η ιστορία και ποιοι οι πρωταγωνιστές;

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή της σειράς, το GTA θα δώσει στους παίκτες τη δυνατότητα να ελέγξουν μια γυναίκα πρωταγωνίστρια. Η Λουσία βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας, έχοντας στο πλευρό της τον Τζέισον, ο οποίος αποτελεί τον δεύτερο βασικό playable χαρακτήρα.

Από όσα έχουν αποκαλυφθεί στα δύο επίσημα τρέιλερ, η σχέση των δύο θυμίζει έντονα το θρυλικό εγκληματικό δίδυμο Μπόνι και Κλάιντ. Οι ήρωες φαίνεται να εμπλέκονται σε μια σειρά εγκληματικών ενεργειών όταν μια φαινομενικά εύκολη ληστεία καταλήγει σε αποτυχία.

Όπως συμβαίνει συχνά στα παιχνίδια της Rockstar, η ιστορία φαίνεται να συνδυάζει δράση, σατιρικά σχόλια για τη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία και μια μεγάλη ποικιλία χαρακτήρων που κινούνται στα όρια του νόμου.

Η δράση εκτυλίσσεται στην πολιτεία Leonida, τη φανταστική εκδοχή της Φλόριντα που έχει δημιουργήσει η Rockstar για τις ανάγκες του παιχνιδιού.

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η επιστροφή της Vice City, της πόλης που πρωτογνωρίσαμε στο ομώνυμο GTA του 2002. Εμπνευσμένη από το Μαϊάμι, η Vice City αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς στην ιστορία της σειράς και η επιστροφή της ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στοιχεία των πρώτων αποκαλύψεων για το παιχνίδι.

Αλιγάτορες, φλαμίνγκο, παραλίες και η χαρακτηριστική αισθητική της Φλόριντα πρωταγωνιστούν επίσης στο υλικό που έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα η Rockstar, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τον κόσμο του GTA 6.

Πόσα χρόνια αναπτύσσεται το GTA 6;

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα των παικτών είναι γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να φτάσει το GTA 6 στην κυκλοφορία.

Η απάντηση βρίσκεται εν μέρει στο μέγεθος του εγχειρήματος. Το GTA 5 κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2013 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα videogames όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 230 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Rockstar εργάζεται αδιάκοπα πάνω στο GTA 6 από τότε. Στο μεσοδιάστημα αφιέρωσε τεράστιους πόρους στο Red Dead Redemption 2, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 και θεωρείται επίσης μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές στην ιστορία του gaming.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε επισήμως την ανάπτυξη του GTA 6 μόλις τον Φεβρουάριο του 2022, αν και θεωρείται βέβαιο ότι η προεργασία είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης δεν έλειψαν και τα προβλήματα. Το 2022 διέρρευσαν δεκάδες βίντεο και εικόνες από πρώιμες εκδόσεις του παιχνιδιού έπειτα από κυβερνοεπίθεση εναντίον της Rockstar, σε ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά διαρροής στην ιστορία της βιομηχανίας.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επικρίσεις για τις συνθήκες εργασίας και τις πιέσεις που συνοδεύουν την ολοκλήρωση ενός τόσο φιλόδοξου τίτλου, καθώς οι ομάδες ανάπτυξης προσπαθούν να ανταποκριθούν στις τεράστιες προσδοκίες του κοινού.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος ανάπτυξης του GTA 6 μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, κάτι που θα το καθιστούσε ένα από τα ακριβότερα έργα ψυχαγωγίας που έχουν δημιουργηθεί ποτέ.

Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη προσμονή για το GTA 6;

Λίγα videogames καταφέρνουν να μετατραπούν σε πολιτισμικά φαινόμενα. Το Grand Theft Auto είναι μία από αυτές τις εξαιρέσεις.

Εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, η σειρά της Rockstar βρίσκεται στην κορυφή της βιομηχανίας, όχι μόνο λόγω των πωλήσεών της αλλά και εξαιτίας της επιρροής που έχει ασκήσει στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα σύγχρονα παιχνίδια ανοιχτού κόσμου.

Το GTA 5 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με περισσότερα από 230 εκατομμύρια αντίτυπα, συγκαταλέγεται στα πιο εμπορικά επιτυχημένα παιχνίδια όλων των εποχών, ενώ το GTA Online παρέμεινε ενεργό και δημοφιλές για περισσότερο από μία δεκαετία μετά την κυκλοφορία του.

Παράλληλα, η σειρά είναι γνωστή για τον τρόπο με τον οποίο σατιρίζει την αμερικανικής κοινωνία, την πολιτική και την κουλτούρα των διασημοτήτων και των μέσων ενημέρωσης. Κάθε νέο παιχνίδι της Rockstar αντιμετωπίζεται σχεδόν ως σχόλιο πάνω στη σύγχρονη εποχή, πέρα από το καθαρά ψυχαγωγικό του κομμάτι.

Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε ανακοίνωση γύρω από το GTA 6 — από ένα στιγμιότυπο μέχρι ένα σύντομο τρέιλερ — προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον. Τα δύο επίσημα βίντεο που έχει δημοσιεύσει η Rockstar έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα κυκλοφορία αποτελεί ίσως το πιο αναμενόμενο γεγονός στον χώρο των videogames τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από BBC