Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Μαμά αυτό ήταν, τέλειωσε»

Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

«Μαμά αυτό ήτανε, τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ» έγραψε μεταξύ άλλων, ανεβάζοντας και μια σχετική φωτογραφία, κρατώντας το χέρι της.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου:

«Μαμά αυτό ήτανε…τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα αλλο…Σ´ευχαριστώ για όλα…ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε αλλη μια ζωή να μιλάμε αλλα την αλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχισουμε τις συζητήσεις μας,στο υποσχομαι…ευχομαι να κατάφερα να σου δώσω λιγη χαρά σαν γιός,και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα… καλή αντάμωση και οταν ξαναβρεθούμε θελω να τρεξεις απο μακριά και να μου κάνεις αυτη την μοναδική σου αγκαλιά, που έπερνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα»σε όνειρα… όμορφα όνειρα…Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Όταν είχε μιλήσει για τη μητέρα του

Σε μια σπάνια εξομολόγηση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε μιλήσει πριν μερικούς μήνες για τη μητέρα του, Κική.

«Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου, για αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου. Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί την λάτρευα. Η μάνα μου είχε τη δύναμη τότε με ένα νεύμα της, να με κάνει να χωρίσω. Κάποια στιγμή ήθελα να βρω και καλά πεθερικά για τους γονείς μου, γιατί ήθελα να είναι καλά, ήθελα τα πεθερικά να κάνουν παρέα με τους γονείς μου. Άκου τώρα τρέλα και παράνοια» είχε πει.