Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Μου λείπεις μαμά»

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, προχώρησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο γνωστός παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου, μοιράστηκε με το διαδικτυακό κοινό του ένα από τα τελευταία τους στιγμιότυπα.

Στη φωτογραφία, διακρίνεται να κρατά το χέρι της, γράφοντας χαρακτηριστικά «μου λείπεις μαμά», συνοδεύοντάς την με το τραγούδι «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».

Υπενθυμίζεται πως το γεγονός του θανάτου της μητέρας του, είχε γίνει γνωστό από τον ίδιο τον Ιανουάριο μέσω μίας εξίσου συγκινητικής ανάρτησης.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του

«Μαμά αυτό ήτανε τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο. Σ´ευχαριστώ για όλα, ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε, βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι.

Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιός, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα, καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα, όμορφα όνειρα.

Αντίο Μαμά καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ για όλα!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του.



