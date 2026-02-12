Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Έχω αγχωθεί» - Εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ξέχασε τα λόγια του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τετάρτης, έκανε guest εμφάνιση στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο γνωστός παρουσιαστής μάλιστα συμμετείχε σε ένα από τα σκετς του Λάκη Λαζόπουλου. Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε στο πλατό ως Πυθία.

Όπως διακρίνεται και στο απόσπασμα, αρχικά μπήκε στο πλατό με καλυμμένο πρόσωπο και μετά αποκαλύφθηκε στο κοινό, το οποίο τον καταχειροκρότησε με επευφημίες.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σκετς ξέχασε τα λόγια του, με τον Λάκη Λαζόπουλου να του απαντά «Θα πεις τίποτα γ@μ@ το κέρατό μου;»

«Συγγνώμη έχω αγχωθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής και συνέχισε αυτοσχεδιάζοντας, σχολιάζοντας παράλληλα την αμηχανία του Λάκη Λαζόπουλου, καθώς τον έβλεπε να κρατά το παντελόνι του.

«Μα τον βλέπω μια ώρα κρατάει το παντελόνι, λέω θα μας φύγουν τα παντελόνια» κατέληξε.