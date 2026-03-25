Grey’s Anatomy: Οι δύο ηθοποιοί που αποχωρούν μετά από πολλά χρόνια

Δύο από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους χαρακτήρες μιας από τις μακροβιότερες ιατρικές σειρές της τηλεόρασης, «Grey’s Anatomy», ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει την πορεία της ιστορίας.

Η «έξοδος», που θα αποτυπωθεί στο φινάλε της επόμενης σεζόν, έρχεται ως δημιουργική απόφαση και κλείνει έναν πολυετή κύκλο με έντονες ανατροπές, σχέσεις που δοκιμάστηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν.

Grey’s Anatomy: Ακολουθεί spoiler

Η σειρά «Grey’s Anatomy» θα αποχαιρετήσει δύο από τους βετεράνους της, γράφει το Variety, για να αποκαλύψει ότι πρόκειται για τους Κιμ Ρέιβερ και Κέβιν ΜακΚιντ, που αποχωρήσουν από τη σειρά στο φινάλε της 22ης σεζόν του μακροχρόνιου ιατρικού δράματος του ABC, που θα προβληθεί στις 7 Μαΐου.

Οι δύο πρώην ταγματάρχες του Στρατού, που γνωρίστηκαν στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ και «τελικά (επιτέλους!) παντρεύτηκαν στη σεζόν 18 του Grey’s Anatomy, έχουν χωριστεί και ξαναενωθεί κατά τη διάρκεια πολλών σεζόν. Ο ΜακΚιντ εντάχθηκε στο καστ της σειράς κατά τη διάρκεια της σεζόν 5, ενώ η Ρέιβερ την επόμενη σεζόν. Το 2010, έγινε τακτική πρωταγωνίστρια της σειράς. Στο τέλος της 8ης σεζόν, η Ρέιβερ αποχώρησε από τη σειρά με δική της πρωτοβουλία, για να επιστρέψει ως guest star στη 14η σεζόν και στη συνέχεια μόνιμα στη 15η. Οι αποχωρήσεις των McKidd και Raver θεωρούνται δημιουργική απόφαση και, όπως και με άλλους αστέρες του Grey’s Anatomy, ενδέχεται να επιστρέψουν στο μέλλον. Η παραγωγή της 22ης σεζόν έχει ολοκληρωθεί», γράφει το δημοσίευμα του Variety.

Με πληροφορίες από Variety