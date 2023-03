Great Expectations: «Η ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν φωνάζει Emmy»- Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη σειρά «Great Expectations» [Μεγάλες Προσδοκίες] με την Ολίβια Κόλμαν και ήδη όλοι μιλούν για μια καθηλωτική ερμηνεία που «φωνάζει Emmy».

Στην τηλεοπτική διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του Τσαρλς Ντίκενς, που θα προβληθεί σε έξι μέρη, πρωταγωνιστούν οι Φίον Γουάιτχεντ και Σαλόμ Μπρουν-Φράνκλιν ως Pip και Estella αντίστοιχα, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ Ολίβια Κόλμαν ως Miss Havisham.

Δημιουργός είναι ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ (Dirty Pretty Things), ενώ παραγωγοί είναι μεταξύ άλλων οι Τομ Χάρντι, Ρίντλεϊ Σκοτ και Ντιν Μπέικερ.

«Όταν ήμουν νέα, τυφλώθηκα από την αγάπη. Δείτε τώρα τι έχει απομείνει από μένα», δηλώνει παγερά η Miss Havisham της Ολίβια Κόλμαν, στο τρέιλερ.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης του Pip, ενός ορφανού που λαχταρά μια καλύτερη ζωή, μέχρι που η μοίρα και ένας μυστηριώδης ευεργέτης ανοίγουν έναν σκοτεινό κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Υπό τις μεγάλες προσδοκίες που τον βαρύνουν πλέον, ο Pip πρέπει να ζυγίσει το πραγματικό κόστος αυτού του νέου κόσμου και αν θα τον κάνει τον άνθρωπο που επιθυμεί να γίνει.

Τα εντυπωσιακά κοστούμια και ο εξτράβαγκαντ σχεδιασμός παραγωγής ζωντανεύουν αυτή τη σκοτεινή, ρομαντική ιστορία στα μέσα του 19ου αιώνα στο Λονδίνο και με την Ολίβια Κόλμαν επικεφαλής της ιστορίας, το «Great Expectations» θα μπορούσε άνετα να καταλήξει με μια σωρεία βραβείων Emmy.

Ήδη κατατάσσεται στη 12η θέση στις τρέχουσες αποδόσεις του Gold Derby για Best Limited Series, στη 19η θέση για την Best Movie/Limited Series Actress (Brune-Franklin), στη 16η θέση για την Best Movie/Limited Series Actor (Whitehead) και στην έβδομη θέση για Best Movie/Limited Series Supporting Actress (Colman) και πολύ σύντομα θα μάθουμε αν τελικά θα βουλιάξει ή θα αποθεωθεί από τους κριτικούς.

Η Ολίβια είχε κερδίσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 2019 για την ταινία «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου, καθώς και το Emmy Καλύτερης Δραματικής Ερμηνείας το 2021 για την ερμηνεία της ως Βασίλισσα Ελισάβετ Β' στο «The Crown».