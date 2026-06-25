GNTM: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για τη νέα σεζόν - Οι αλλαγές

Το Star έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του Greece's Next Top Model (GNTM), προσφέροντας μία εικόνα από το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες στο ριάλιτι μόδας.

Στη φετινή σεζόν του GNTM, όπως έχει γίνει γνωστό, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναμένεται να έχει διπλό ρόλο, τόσο ως παρουσιάστρια του ριάλιτι όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής.

Όσον αφορά τις φετινές αλλαγές, στην κριτική επιτροπή επιστρέφει και ο σχεδιαστής μόδας, Άγγελος Μπράτης, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς παραμένει μέλος της κριτικής επιτροπής.

GNTM: Η φετινή αλλαγή

Η μεγάλη φετινή αλλαγή στο GNTM σχετίζεται με την Μπέττυ Μαγγίρα. Η παρουσιάστρια εντάσσεται για πρώτη φορά στην ομάδα των κριτών, προσθέτοντας μια διαφορετική οπτική, με έμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στη σκηνική παρουσία.

Παράλληλα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στη θέση της Creative Director, υπογράφοντας δημιουργικά κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του διαγωνισμού.