TV & MEDIA
TV & Media

GNTM: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για τη νέα σεζόν - Οι αλλαγές

Ο ρόλος των κριτών και οι φετινές αλλαγές

The LiFO team
The LiFO team
GNTM TRAILER STAR Facebook Twitter
Το GNTM επιστρέφει και φέτος στο Star / Glomex / Star Channel
0

Το Star έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του Greece's Next Top Model (GNTM), προσφέροντας μία εικόνα από το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες στο ριάλιτι μόδας.

Στη φετινή σεζόν του GNTM, όπως έχει γίνει γνωστό, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναμένεται να έχει διπλό ρόλο, τόσο ως παρουσιάστρια του ριάλιτι όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής.

Όσον αφορά τις φετινές αλλαγές, στην κριτική επιτροπή επιστρέφει και ο σχεδιαστής μόδας, Άγγελος Μπράτης, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς παραμένει μέλος της κριτικής επιτροπής.

GNTM: Η φετινή αλλαγή

Η μεγάλη φετινή αλλαγή στο GNTM σχετίζεται με την Μπέττυ Μαγγίρα. Η παρουσιάστρια εντάσσεται για πρώτη φορά στην ομάδα των κριτών, προσθέτοντας μια διαφορετική οπτική, με έμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στη σκηνική παρουσία.

Παράλληλα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στη θέση της Creative Director, υπογράφοντας δημιουργικά κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του διαγωνισμού.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι «Σκληρές Αλήθειες On Demand» έρχονται και αλλάζουν το τοπίο των ελληνικών podcasts

TV & Media / Οι «Σκληρές Αλήθειες On Demand» έρχονται και αλλάζουν το τοπίο των ελληνικών podcasts

Το δημοφιλέστερο podcast της χώρας, οι «Σκληρές Αλήθειες» του Άρη Δημοκίδη και της LiFO, εξελίσσεται και εισάγει ένα πρωτοποριακό μοντέλο περιεχομένου για τα ελληνικά δεδομένα – Σύντομα στο LiFO.gr
THE LIFO TEAM
Πώς οι New York Times μετέτρεψαν τα τρανς δικαιώματα σε «διαμάχη»

TV & Media / Πώς οι New York Times μετέτρεψαν τα τρανς δικαιώματα σε «διαμάχη»

Νέα ανάλυση 3.242 άρθρων υποστηρίζει ότι οι New York Times άλλαξαν από το 2022 τον τρόπο που καλύπτουν τα τρανς ζητήματα, δίνοντας περισσότερο χώρο στη σύγκρουση, την αμφισβήτηση και τους αντιπάλους των τρανς δικαιωμάτων.
THE LIFO TEAM
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ

TV & Media / 10 από τις πιο συγκινητικές σκηνές κινουμένων σχεδίων που έκαναν γενιές θεατών να δακρύσουν

Θάνατοι αγαπημένων χαρακτήρων, αποχαιρετισμοί και στιγμές που σημάδεψαν την παιδική ηλικία συνθέτουν μερικές από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες σκηνές στην ιστορία του animation
THE LIFO TEAM
Η Penske Media αγοράζει ό,τι απέμεινε από τη Vox Media

TV & Media / Ο γιος δισεκατομμυριούχου αγοράζει ό,τι απέμεινε από τη Vox Media και τα ψηφιακά media μικραίνουν κι άλλο

Μετά τη συμφωνία με τον Τζέιμς Μέρντοκ, η Penske Media αγοράζει τα μέσα που απέμειναν από τη Vox, από το The Verge και το Eater μέχρι το SB Nation, σε ακόμη ένα επεισόδιο συγκέντρωσης της ψηφιακής μιντιακής ενημέρωσης.
THE LIFO TEAM
 
 