Γκάφα Βελόπουλου: Παρουσίασε εικόνα της Lady Gaga από το American Horror Story ως υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν

Γκάφα στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στην υπόθεση Έπσταϊν.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, κατά την προσπάθειά του να κατηγορήσει τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα ότι αποσιωπούν τις αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις αναφορές στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story ως υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν.

«Η παιδεραστία είναι έγκλημα. Μόνο μια ποινή τους αξίζει. Ο θάνατος. Δείτε εδώ. Βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδάκια δεξιά και αριστερά. Τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα. Γιατί;» σχολίασε αρχικά.

«Πώς το συνδέετε αυτό με την πολιτική σκηνή;» ήταν η ερώτηση των δημοσιογράφων, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να απαντά: «Δεν ξέρω αλλά αναφέρονται κυρίως πολιτικοί μέσα. Στη λίστα Έπσταϊν αναφέρεται και ένα ζευγάρι πλούσιων Ελλήνων από την Πάτμο με έμμεση σχέση με την πολιτική σκηνή τους οποίους ήξερε ο Έπσταϊν. Αυτό έπρεπε να είναι ειδησάρα».

Η δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου μετά το 24ο λεπτό:

H γκάφα Βελόπουλου σχολιάστηκε πάντως, στο Χ με κάποιους να κάνουν λόγο για «κρεσέντο παραπληροφόρης».

Η εικόνα που παρουσιάστηκε λοιπόν, δεν προερχόταν από τα περιβόητα αρχεία, αλλά από σκηνή της τηλεοπτικής σειράς «American Horror Story», στην οποία έχει πρωταγωνιστήσει η διάσημη τραγουδίστρια.

Η «απάντηση» Βελόπουλου μετά την γκάφα

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιχείρησε να «απαντήσει», σε ανάρτησή του, αναφερόμενος μόνο στην υπόθεση του Ηλία Μίχου.