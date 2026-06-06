Γιούλη Τσαγκαράκη: «Με πήγε σε μια αποθήκη, ήμουν περίπου 5 χρονών και το θυμάμαι ακόμα»

Η ηθοποιός μοιράστηκε μια τραυματική εμπειρία που θυμάται από την παιδική της ηλικία σε μία συζήτηση για τις μορφές που μπορεί να έχει μια κακοποιητική συμπεριφορά

Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε για την κακοποίηση και τις μορφές που μπορεί να πάρει στην καθημερινή ζωή, τονίζοντας ότι δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βία, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και μέσα από συμπεριφορές που αφήνουν βαθύ ψυχικό αποτύπωμα.

Η ηθοποιός που αγαπήθηκε, μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή της στη σειρά «Σέρρες» βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της, σχολίασε ότι: «Η κακοποίηση έχει ένα μεγάλο φάσμα. Κακοποίηση μπορεί να είναι και το να σε κοιτάξω ;etsi (περίεργα)… Η κακοποίηση δεν είναι μόνο όλα αυτά τα άγρια πράγματα που ζούμε, η σωματική και σεξουαλική... Κακοποίηση μπορεί να είναι και κάτι απλό».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια προσωπική της εμπειρία, από όταν ακόμη ήταν στο νηπιαγωγείο.

«Εγώ θυμάμαι στο νηπιαγωγείο, είχα κάνει κάτι, ήμουν πολύ ζωηρή, και θυμάμαι ότι η νηπιαγωγός με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο, στην αποθήκη. Δεν με χτύπησε. Δεν με άρπαξε με το ζόρι, δεν τράβηξε να με πάει στην αποθήκη. Με πήγε όμως στην αποθήκη, που είχε και παιχνίδια μέσα.

Ε, αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση. Τη θυμάμαι ακόμα. Ήμουν 4.,5-5 χρονών. Δε θυμάμαι πολλά πράγματα από τότε, αυτό όμως το θυμάμαι» είπε η Γιούλη Τσαγκαράκη.



