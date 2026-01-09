Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Παπαδάκη χθες, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στη Ριτσώνα.

Ωστόσο, απουσίαζε η Λίτσα Πατέρα και σε σημερινές της δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή εξήγησε τον λόγο.

Γιώργος Παπαδάκης: Ο λόγος που η Λίτσα Πατέρα δεν πήγε στην κηδεία του στη Ριτσώνα

Η Λίτσα Πατέρα μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star». Η γνωστή αστρολόγος, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη ενώ αποκάλυψε τον λόγο που δεν βρέθηκε στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

«Ειλικρινά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να συμπτύξω όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθω. Ήμασταν τόσα χρόνια μαζί, τόσα χρόνια, καθημερινά, λέγαμε καλημέρα. Αυτή τη στιγμή νιώθω τόσο..., δεν μπορώ να το περιγράψω. Χάσαμε τον Γιώργο μας. Η θλίψη μου είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπε φορτισμένη η Λίτσα Πατέρα.

«Δεν πήγα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα λόγω συναισθηματικού φόρτου, αλλά και λόγω κάποιον υποχρεώσεων. Παρόλα αυτά, με το μυαλό μου ήμουν εκεί. Ήταν είναι και θα είναι στις καρδιές μας. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Γιώργος Παπαδάκης: Ο συγκινητικός επικήδειος που εκφώνησε ο Λιαρέλλης

Ο Στρατής Λιαρέλλης συγκίνησε με τον επικήδειό του, κάνοντας λόγο για «έναν τεράστιο άνθρωπο και έναν ανιδιοτελή χαρακτήρα» και τονίζοντας πως «ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος».

«Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδελφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν.

Η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, για τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν και οι δυο τους. Για όλους εμάς, τους συναδέλφους δημοσιογράφους του, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με αγάπη και σεβασμό στον Γιώργο. Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί δεκαετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο.

Για μένα ήταν αδελφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική, τις αρχές του, τον χαρακτήρα του. Γιωργάρα, στο καλό», είπε ο Στρατής Λιαρέλλης.