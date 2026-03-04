Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα μιλήσω σε μια μεγάλη συνέντευξη, εκεί θα πω και θα λύσω τα πάντα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Τρίτης γιόρτασε τα 54α γενέθλιά του με ένα μεγάλο πάρτι.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης γιόρτασε τα γενέθλιά του αλλά και την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «Επιπτώσεις», μιλώντας παράλληλα στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών για όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή του τα τελευταία χρόνια.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του, μίλησε για τις δυσκολίες των τελευταίων χρόνων, την πίστη που τον βοήθησε να τις ξεπεράσει, αλλά και την υποστήριξη που έλαβε από τον κόσμο και τα media, εκφράζοντας την επιθυμία πλέον να απολαύσει όσα του συμβαίνουν.

«Έχω γενέθλια, είμαι 54 ετών. Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, με κάνει καλύτερο. Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι εδώ και 3-4 χρόνια για αυτό όμως θα μιλήσω σε μια μεγάλη συνέντευξη, την οποία θα ήθελα να την κάνω στον Παύλο Τσίμα. Εκεί θα πω και θα λύσω τα πάντα», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε η πίστη μου. Τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται και δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου», συνέχισε.

«Ο κόσμος έκανε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και στο δίκαιο. Τα media μου φέρθηκαν άψογα, όπως δεν περίμενε κανείς. Εύχομαι πλέον να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα», κατέληξε στις δηλώσεις του.