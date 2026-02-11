Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάσταση της υγείας του - Πότε παίρνει εξιτήριο

Για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την εσπευσμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο, μίλησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Δεν είναι κάτι σοβαρό, ήταν μία ιογενής λοίμωξη απ' αυτές που ταλαιπωρούν χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι μία χαρά ο Γιώργος, περιμένει τώρα να κάνει και μία σειρά προληπτικών εξετάσεων που ούτως ή άλλως είχε σκοπό να κάνει και, αφού ολοκληρωθούν, και οι γιατροί τού δώσουν το ελεύθερο, θα βγει από το νοσοκομείο» ανέφερε αρχικά ο κ. Λυκούδης.

Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά στο εξιτήριο από το νοσοκομείο, διευκρίνισε: «Αύριο ή μεθαύριο θα βγει, είναι απόφαση των γιατρών. Τον ματιάσαμε που τον θαυμάζαμε».

«Για το εάν θα τραγουδήσει αύριο, Πέμπτη, είναι θέμα γιατρών. Ο ίδιος θέλει πολύ, περιμένουμε μέχρι το βράδυ και γι' αυτόν τον λόγο η επιχείρηση, όπου εμφανίζεται, δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση. Περιμένουμε μέχρι το βράδυ ή νωρίς το πρωί, για να μας πουν οι γιατροί» κατέληξε ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι λέει άνθρωπος από το περιβάλλον του

Μάλιστα, το Happy Day στον Alpha που μετέδωσε πρώτο την είδηση, μίλησε με άνθρωπο από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη που επιβεβαίωσε πως ο τραγουδιστής είναι σε ιδιωτική κλινική.

«Μπορεί να είναι από μια ίωση μέχρι κάτι άλλο. Η ψυχολογία του είναι καλή αλλά έχει 39-40 πυρετό» αναφέρθηκε στην πρωινή εκπομπή.