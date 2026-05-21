Γιώργος Λιανός για Survivor: Για μένα ο τελικός έγινε εκείνο το πολύ άσχημο πρωινό

Τις πρώτες δηλώσεις του μετά το τέλος του Survivor, έκανε ο Γιώργος Λιανός.

Ο παρουσιαστής το βράδυ της Τετάρτης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που ακολούθησαν τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος του Survivor.

Παράλληλα, ανακοίνωσε και την απόφαση της παραγωγής, να δώσει το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ στον Σταύρο Φλώρο.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό μέρους του αριστερού ποδιού του.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Γιώργος Λιανός μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή του «Sfera 102,2», μίλησε για το τέλος του Survivor, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο Σταύρος Φλώρος είναι νικητή της ζωής.

«Βάλαμε μια τελεία για να κλείσει και να έχουν και τα παιδιά μια ευκαιρία να πουν μια κουβέντα πριν αποχωρήσουν. Τα παιδιά δεν το άκουσαν χθες πρώτη φορά. Το γύρισμα έγινε χθες το βράδυ», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

«Για μένα ο τελικός έγινε στις 11 Μαϊου, εκείνο το πολύ άσχημο πρωινό που ξυπνήσαμε με την είδηση του τραγικού ατυχήματος. Στον τελικό για μένα, πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος. Κερδίσανε και οι δυο», συνέχισε.

«Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρα ο νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor. Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους. Θα την κουβαλάμε πάντα μέσα μας. Ευχόμαστε να έχει μια καλή ζωή από εδώ και πέρα. Έχει ισχυρούς ανθρώπους δίπλα του, που θα τον στηρίξουν όχι μόνο στα ιατρικά, αλλά σε όλα τα επίπεδα της ζωής του», κατέληξε.