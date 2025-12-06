Gigi Hadid και Bradley Cooper έδωσαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη

Η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper έκαναν μια απρόσμενη εμφάνιση στη viral σειρά βίντεο ενός influencer και παραχώρησαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη.

Το 30χρονο μοντέλο και ο 50χρονος ηθοποιός εμφανίστηκαν στη σειρά Confidence Heist του David Carmi, στην οποία ο ίδιος προσεγγίζει αγνώστους και διασημότητες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και τους ρωτά τι τους κάνει να νιώθουν «αυτοπεποίθηση».

Όταν ο Carmi πλησίασε το ζευγάρι στον δρόμο, η Hadid απάντησε ότι «το να βρίσκει χαρά» είναι αυτό που της δίνει αυτοπεποίθηση.

«Έχω δει τα βίντεό σου. Τι κάνεις;» ρώτησε η Hadid τον Κάρμι.

Ο influencer στράφηκε τότε στον Cooper, ο οποίος απάντησε ότι «το να είμαι ζωντανός» είναι αυτό που του δίνει αυτοπεποίθηση.

«Μία συμβουλή αυτοπεποίθησης για όποιον δυσκολεύεται, και μετά σας αφήνω», ζήτησε ο Carmi. «Πάρ’ το μέρα με τη μέρα», απάντησε η Hadid.

Η εμφάνιση του ζευγαριού στο βίντεο έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία τους στον αγώνα των Philadelphia Eagles εναντίον των Detroit Lions στις 16 Νοεμβρίου. Ήταν ντυμένοι ασορτί με πράσινα outfits για να δείξουν την υποστήριξή τους στην ομάδα της πατρίδας του Bradley Cooper.

Οι φήμες ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι άρχισαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στη Νέα Υόρκη.

«Περνούν καλά», είχε πει τότε μια πηγή στο PEOPLE. «Φαίνεται πολύ χαλαρό προς το παρόν, αλλά και οι δύο έχουν παιδιά, μεγάλες καριέρες, πολυάσχολες ζωές και καταλαβαίνουν πώς είναι να ζεις σε αυτούς τους κύκλους. Είναι χαριτωμένο… και υπάρχει έλξη.»