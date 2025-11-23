Γιατί η μετα-αποκαλυπτική σειρά Pluribus είναι η πιο ευρηματική σειρά στην τηλεόραση

Η σειρά Pluribus είναι το τελευταίο- χρονικά- δημιούργημα του Vince Gilligan και συνδυάζει την επιστημονική φαντασία των «X-Files» με το κύρος του «Breaking Bad».

Στη σειρά, πρωταγωνίστρια είναι η Rhea Seehorn από το «Better Call Saul» που υποδύεται την Κάρολ. «Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς θα έμοιαζε μια μετα-αποκαλυπτική σειρά από τον δημιουργό του Breaking Bad, έχετε την απάντησή σας. Είναι το Pluribus της Apple, μια νέα σειρά που παρουσιάζει την πιο ευρηματική παγκόσμια καταστροφή μέχρι σήμερα: μια μέρα, ξαφνικά, ο πληθυσμός της γης μολύνεται από μια επιδημία ευτυχίας. Η παγκόσμια ειρήνη επιτυγχάνεται. Οι προκαταλήψεις, το έγκλημα και ο πόλεμος τελειώνουν» γράφει ο Ιndependent.

«Ήθελα το κοινό να σκεφτεί: "Είναι αυτό καλό ή κακό;". Έχουν υπάρξει τόσες πολλές μετα-αποκαλυπτικές ιστορίες τα τελευταία 20 χρόνια και αναρωτιέμαι αν αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει κάτι στον αέρα. Χωρίς να θέλω να γίνω πολιτικός, νιώθω ότι έρχονται οι έσχατοι καιροί. Με τρομάζει. Έτσι σκέφτηκα, αν πρόκειται να κάνω μια μετα-αποκαλυπτική ιστορία, πώς θα μπορούσα να της δώσω μια εκδοχή;» εξηγεί ο σεναρτιογράφος Vince Gilligan.

Η «Κάρολ» είναι απογοητευμένη από την επιτυχία της ως συγγραφέας φανταστικής μυθοπλασίας, πίνοντας μαρτίνι ανάμεσα στις στάσεις σε μια περιοδεία βιβλίου στην οποία δεν θέλει να συμμετάσχει. Τότε ο κόσμος ουσιαστικά τελειώνει. Αλλά η Κάρολο διαπιστώνει ότι είναι η μόνη που δεν έχει επηρεαστεί από τον ιό.

Η Κάρολ γίνεται η de facto σωτήρας του κόσμου, δύσκολη δουλειά αν σκεφτεί κανείς ότι οι εχθροί της δεν είναι μανιασμένα ζόμπι, αλλά ευχάριστα άτομα που θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή της. Η διαμάχη της Κάρολ συνοψίζεται καλύτερα από μια ατάκα που ακούγεται στη μέση της σειράς: «Πιστεύεις σοβαρά ότι ο κόσμος είναι καλύτερος τώρα μόνο και μόνο επειδή είναι ειρηνικός;». Αυτή η ενδιαφέρουσα συζήτηση τοποθετεί το Pluribus (μια λατινική φράση που σημαίνει «από πολλούς, ένας») ως τη μετα-αποκαλυπτική σειρά του σκεπτόμενου ατόμου. «Σκεφτείτε λιγότερο το The Walking Dead, περισσότερο το The Leftovers».

«Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα ήμουν στην ομάδα της Κάρολ και θα πάλευα για την ατομικότητα. Ο Βινς κάνει τόσο καλή δουλειά στο να παρουσιάζει λογικά επιχειρήματα για τις απόψεις των χαρακτήρων ανάλογα με την σκηνή. Θέτει ερωτήματα για θέματα που θεωρούσατε ασπρόμαυρα, κάτι που είναι ένα από τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με την ψυχολογική επιστημονική φαντασία» λέει η Seehorn.

Η Wydra, η οποία υποδύεται την ευγενική «εκπρόσωπο» της χαρούμενης ορδής, Zosia, προσφέρει μια αντίθετη άποψη. «Πιστεύουν στον σκοπό τους», λέει με ειλικρίνεια. «Λένε, "Ξέρουμε πώς είναι να είσαι εσύ, αλλά εσύ δεν ξέρεις πώς είναι να είσαι εμείς... Η ηρεμία που νιώθουμε, αξίζει να τη βιώσουμε". Κάποιος μπορεί να νιώθει ότι είναι κακοί επειδή θέλει η Κάρολ να το βιώσει. Αλλά από την άλλη, η ατομικότητα αξίζει να αγωνιστεί για αυτήν, οπότε αυτό θα μπορούσε να τους κάνει κακούς. Κάναμε όλες αυτές τις συζητήσεις ασταμάτητα στο πλατό».

Είναι αυτή η συζήτηση που τροφοδοτεί το Pluribus και όχι, όπως μπορείτε να φανταστείτε, το μυστήριο πίσω από το τι πραγματικά προκάλεσε το ξέσπασμα. Το πρώτο επεισόδιο υπαινίσσεται την προέλευσή του, αλλά σύμφωνα με τον Gilligan, αυτό είναι το μόνο που λαμβάνουν οι τηλεθεατές. «Αυτό είναι σχεδόν το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε. Ελπίζω όσοι ασχολούνται πραγματικά με την αφήγηση μυστηριωδών ιστοριών να μείνουν σε αυτήν, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι μια σειρά με ανατροπές. Αλλά θα προσπαθήσουμε, όπως πάντα, να διατηρήσουμε τα πράγματα ενδιαφέροντα».

Pluribus: Αρχικά ο πρωταγωνιστής θα ήταν άνδρας

Ήταν στα τελευταία στάδια της δημιουργίας του Better Call Saul που ο Gilligan είχε την έμπνευση για το Pluribus. Αρχικά ήθελε έναν άνδρα πρωταγωνιστή, αλλά βλέποντας την Seehorn, αποφάσισε να αλλάξει πλεύση. «Ήξερα από την αρχή ότι ήθελα να συνεργαστώ ξανά με τη Rhea. Θα μπορούσα να είχα πάει και να φτιάξω μια τηλεοπτική σειρά με όλους τους υπέροχους ηθοποιούς στον Saul, αλλά κάτι στη Rhea μου μίλησε. Απλώς είχα την αίσθηση ότι θα ήταν υπέροχο να δημιουργήσω μια σειρά για εκείνη».

Για τη Seehorn, η επανένωση με τον Gilligan ήταν το πιο εύκολο ναι της καριέρας της, αλλά παραδέχεται ότι βρίσκει την προοπτική «τρομακτική», και αυτό δεν είναι περίεργο. Στο Saul, είχε αρκετούς σκληραγωγημένους συνεργάτες αλλά μεγάλο μέρος του χρόνου της στα γυρίσματα των πρώτων επεισοδίων του Pluribus το πέρασε μόνη της. «Είναι η πρόκληση που θα περίμενες. Το να γνωρίζω ότι ο Βινς το έγραψε αυτό για μένα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Υπάρχει τόση αγάπη στη βάση των θαυμαστών του και είναι τρομακτικό να το συνεχίσω. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Και ελπίζουμε ότι αυτή η σειρά θα φέρει μια ακόμη ομάδα θαυμαστών. Ήταν διασκεδαστικό να συμμετέχω στο Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο και να συναντώ ανθρώπους που ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ από το στοιχείο της επιστημονικής φαντασίας».

Το Pluribus έδωσε επίσης στον Gilligan μια δημιουργική ανατροπή: η σειρά καθοδηγείται από μια δύναμη του καλού. «Αυτό που με ενθουσίασε περισσότερο στο Pluribus ήταν να γράψω ξανά έναν ήρωα. Συνειδητοποίησα ότι είχαν περάσει 23 χρόνια από τότε που έγραψα χαρακτήρες ηρώων. Μετά από λίγο καιρό, σκέφτηκα ότι θα ήταν κάπως διασκεδαστικό να συνθέσω έναν αντιήρωα. Λατρεύω αυτούς τους χαρακτήρες και αυτούς τους ηθοποιούς, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι ο πραγματικός κόσμος δεν γίνεται πιο ωραίος και ήμουν έτοιμος να γράψω ξανά έναν ήρωα».

Μια δεύτερη σεζόν έχει ήδη επιβεβαιωθεί, με τον Gilligan να οραματίζεται τέσσερις συνολικά. Το «Pluribus» προβάλλεται κάθε Παρασκευή στο Apple TV+

Με πληροφορίες από Ιndependent