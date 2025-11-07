Γιατί ακυρώθηκε τελευταία στιγμή η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Την ξαφνική αναβολή της χθεσινής εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ ανακοίνωσε το αμερικάνικο δίκτυο ABC, χωρίς να προβαίνει σε περαιτέρω σχόλια.

Η ABC δήλωσε πως η εκπομπή ακυρώθηκε τελευταία στιγμή για «προσωπικούς λόγους που αφορούσαν τον ίδιο τον παρουσιαστή», γεγονός που, όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις στο X, προβλημάτισε τους τηλεθεατές.

Το τηλεοπτικό δίκτυο, μάλιστα, ενημέρωσε το κοινό που είχε ήδη φτάσει στο στούντιο, ότι το γύρισμα «αναβάλλεται», ενώ όλοι όσοι βρέθηκαν στο σημείο θα πάρουν εισιτήρια για μελλοντική ημερομηνία, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τζίμι Κίμελ: Κανένα σχόλιο από τον ίδιο και το ABC

Αν και η αιτία της αναβολής παραμένει άγνωστη, το TMZ και άλλα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν πως η απόφαση πάρθηκε εσπευσμένα λίγες ώρες πριν το γύρισμα. Η τραγουδίστρια Μάντισον Μπιρ, που επρόκειτο να εμφανιστεί ως μουσική καλεσμένη στην εκπομπή, επιβεβαίωσε την αναβολή με ανάρτηση στα social media:

«Λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, το Jimmy Kimmel Live! χρειάστηκε να αλλάξει την εμφάνισή μου που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ. Ανυπομονώ να σας ενημερώσω για τη νέα ημερομηνία» έγραψε.

Το επεισόδιο επρόκειτο επίσης να φιλοξενήσει συνεντεύξεις με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι (Malice) και τον Τζο Κίρι από το Stranger Things. Μετά την ανακοίνωση, οι θαυμαστές του Κίμελ κατέκλυσαν τα social media εκφράζοντας την ανησυχία τους,

«Ελπίζω να είναι καλά» έγραψε ένας χρήστης στο X (Twitter), ενώ άλλος πρόσθεσε: «Η συνέντευξή του με την Κάρολ Μπέρνετ την Τετάρτη ήταν υπέροχη, μακάρι να μην έγινε κάτι σοβαρό». Μέχρι στιγμής, ούτε ο Τζίμι Κίμελ ούτε η ABC έχουν κάνει επίσημη δήλωση σχετικά με το τι συνέβη.