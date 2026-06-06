Γιάννης Τσιμιτσέλης για την εκπομπή που παρουσιάζει: «Απ’ ό,τι έμαθα εχθές, σταματάει εντελώς»

O Γιάννης Τσιμιτσέλης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», την εκπομπή την οποία παρουσιάζει.

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, που προβλήθηκαν στο Open, ο ηθοποιός και παρουσιαστής επιβεβαίωσε ότι το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνεται φέτος.

«Απ’ ότι έμαθα εχθές, η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί του χρόνου», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι: «Απ’ ότι έμαθα, επίσημα σταματάει εντελώς. Νομίζω ότι στις 3 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή».

Ερωτηθείς για το εάν πρόκειται για εξέλιξη που τον στενοχωρεί, απάντησε:

«Δεν είναι θέμα στεναχώριας... Στεναχωριέμαι που δεν ξέρω τι θα κάνουν τόσα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Κατά τ’ άλλα, η δική μου συνεργασία με τον ΣΚΑΙ συνεχίζεται».

Τέλος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, σχολίασε ότι: «Για εμένα, η εκπομπή “Όπου υπάρχει Ελλάδα” ήταν τεράστιο σχολείο».

