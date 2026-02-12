Στάνκογλου κατά Σμαραγδή: «Ένας σκηνοθέτης χωρίς μνήμη»

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Γιάννης Στάνκογλου στον Γιάννη Σμαραγδή, μετά τις δηλώσεις του γνωστού σκηνοθέτη, ο οποίος υποστήριξε πως δεν τον γνωρίζει.

Πριν λίγες ημέρες ο Γιάννης Στάνκογλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ερωτήθηκε αν έχει δει τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», απαντώντας πως δεν την έχει παρακολουθήσει και πως σκοπεύει να τη δει στην τηλεόραση.

«Δεν μ’ αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι που με τρελαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, το πρωί της Δευτέρας ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 λαο ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Γιάννη Στάνκογλου.

«Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά. Δε θέλουν να πιστέψουν ότι η ταινία είχε αυτή την επιτυχία. Όπως δε θέλανε να πιστέψουν, και βοηθήσανε να μη γίνει η ταινία, τώρα συνεχίζουν πιστεύοντας ότι θα την αλλοιώσουν. Η ταινία αυτή είναι αγαθή. Άτρωτη. Τα κάνουν τζάμπα. Φαίνεται το μέσα τους. Εγώ τον κύριο Στάνκογλου δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Εκφράζει την αριστερή κουλτούρα που με πολεμάει τόσα χρόνια γιατί έφυγα από εκεί. Όταν ήμουν στην αριστερά, δυο φορές μου πρότειναν να κατέβω στις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, ο Γιάννης Στάνκογλου μέσω ενός story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στρέφεται κατά του σκηνοθέτη, αποκαλύπτοντας παράλληλα μία άγνωστη συνάντησή τους.

«Πόσο πολύ γελάω με όλο αυτό που έχει γίνει για την άποψη μου για τον κινηματογράφο του Σμαραγδή δεν λέγεται. Tο χειρότερο όμως είναι ότι με ξέρει ο κύριος Σμαραγδής είχαμε μιλήσει ένα βράδυ σε ένα υπέροχο μπαρ στην Ιερά Οδό που τώρα έχει κλείσει ήταν και ο Francis ford Coppola εκεί καθώς ήταν η πρεμιέρα της ταινίας του Theatro, μου μιλούσε ώρα και ήρθε για καλή μου τύχη και με διέκοψε, με έσωσε η VALERIA GOLINO. Ένας σκηνοθέτης χωρίς μνήμη», έγραψε χαρακτηριστικά.