Απάντηση Σμαραγδή σε Στάνκογλου: «Εκφράζει την αριστερή κουλτούρα που με πολεμάει τόσα χρόνια»

Τη δική του απάντηση στις δηλώσεις του Γιάννη Στάνκογλου, έδωσε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Το πρωί της Δευτέρας ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, προκειμένου να μιλήσει για την ταινία «Καποδίστριας».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε για τις δηλώσεις του Γιάννη Στάνκογλου, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ανέφερε πως δεν του αρέσει ως σκηνοθέτης γιατί, δεν κάνει ταινίες αλλά ηθογραφίες.

«Δεν είδα τον “Καποδίστρια”, δεν θα τον δω, θα το δω στην τηλεόραση. Δεν μου αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μου αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, τις έχω δει στην τηλεόραση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει», είχε σχολιάσει ο γνωστός ηθοποιός σε σχετική ερώτηση.

«Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά. Δε θέλουν να πιστέψουν ότι η ταινία είχε αυτή την επιτυχία. Όπως δε θέλανε να πιστέψουν, και βοηθήσανε να μη γίνει η ταινία, τώρα συνεχίζουν πιστεύοντας ότι θα την αλλοιώσουν. Η ταινία αυτή είναι αγαθή. Άτρωτη», ανέφερε αρχικά ο σκηνοθέτης.

«Τα κάνουν τζάμπα. Φαίνεται το μέσα τους. Εγώ τον κύριο Στάνκογλου δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Εκφράζει την αριστερή κουλτούρα που με πολεμάει τόσα χρόνια γιατί έφυγα από εκεί. Όταν ήμουν στην αριστερά, δυο φορές μου πρότειναν να κατέβω στις εκλογές», κατέληξε.