Γιάννης Μπέζος: «Η ελληνική τηλεόραση έχει αυτό το κακό, είναι ψευτοχαρούμενη»

Μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιάννης Μπέζος, στη διαδικτυακή εκπομπή «Anestea The Podcast» στο Youtube.

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε ανοιχτά και εκτενώς για διάφορα ζητήματα, όπως μεταξύ άλλων για την ευθύνη που ως κοινωνία αποφεύγουμε, για τη νοοτροπία του «κλάματος», αλλά και για την τηλεόραση σήμερα.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, εξήγησε ότι η ελληνική τηλεόραση συχνά παρουσιάζει μια ψευτοχαρούμενη εικόνα, με ανθρώπους υπερβολικά χαρούμενους χωρίς λόγο, κάτι που μπορεί να φαίνεται ύποπτο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα δελτία ειδήσεων είναι μονοθεματικά και αρνητικά, και δεν δίνουν πλήρη εικόνα των σημαντικών γεγονότων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, ξεκαθαρίζοντας πως ενημέρωση προτιμά τις εφημερίδες, καθώς προσφέρουν αναλυτικά σχόλια και καλύπτουν πιο ολοκληρωμένα θέματα.

«Η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό το κακό. Είναι ψευτοχαρούμενη. Ανοίγεις το πρωί να δεις μια εκπομπή και νομίζεις ότι είσαι σε μια τρομερή κλειδαρότρυπα ή όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο. Λες γιατί είναι όλοι χαρούμενοι; Γιατί πρέπει; Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι είναι ύποπτο» ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δελτία είναι λίγο μονοθεματικά, πολλές φορές αρνητικά. Δεν σου δίνουν ας πούμε μια σφαιρική ενημέρωση του τι γίνεται στον πλανήτη. Γιατί δεν μπορεί να γίνονται μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο πέντε θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά», συνέχισε.

«Την ίδια ώρα ακόμα και στην πατρίδα μας γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Ενδεχομένως να μαθαίνεις από το διαδίκτυο ή να τα μαθαίνεις από τις εφημερίδες. Και εγώ διαβάζω εφημερίδες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, οι οποίες έχουν αυτό το καλό ότι μπορούν να αναπαράγουν πράγματα, να αναδημοσιεύουν πράγματα, έχουν αναλυτικά σχόλια και με ενδιαφέρει πάρα πολύ», κατέληξε.