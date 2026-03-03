Το «Game of Thrones» πάει σινεμά σε συνεργασία με τη Warner Bros.

Η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ταινία βασισμένη στο σύμπαν του Game of Thrones, με σεναριογράφο τον Beau Willimon, γνωστό από το House of Cards και το Andor.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Willimon έχει ήδη παραδώσει προσχέδιο σεναρίου, ενώ προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί σκηνοθέτης ή καστ.

Game of Thrones - Warner Bros: Οι πρώτες πληροφορίες για την πλοκή της ταινίας

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την ταινία να επικεντρώνεται στον Αίγκον Α’ Ταργκάριεν, τον ιδρυτή της δυναστείας των Ταργκάριεν, και στην κατάκτηση του Γουέστερος, γεγονότα που διαδραματίζονται αιώνες πριν από τη σειρά που καθήλωσε το παγκόσμιο κοινό.

Ο Αίγκον δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην οθόνη, ωστόσο η οικογένειά του βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των επιτυχημένων spinoffs του HBO, όπως το House of the Dragon και το A Knight of the Seven Kingdoms.

Το αρχικό Game of Thrones, βασισμένο στα best-sellers του Τζορτζ Μάρτιν, ολοκληρώθηκε το 2019 ύστερα από οκτώ σεζόν και δεκάδες βραβεία Emmy, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο, πολυσύνθετο franchise.

Η εξέλιξη της ταινίας, ωστόσο, εξαρτάται και από τις εταιρικές εξελίξεις. Η Warner Bros. βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης προς την Paramount Skydance και, εφόσον εγκριθεί η συμφωνία, η νέα διοίκηση θα μπορούσε να επανεξετάσει -ή και να ακυρώσει- πρότζεκτ, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρά ταύτα, το «Game of Thrones» θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα brand της εταιρείας. Ο επικεφαλής της Paramount έχει δηλώσει ότι ο νέος όμιλος θα στοχεύσει σε 30 κινηματογραφικές κυκλοφορίες ετησίως, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται ισχυρούς τίτλους για να στηρίξει το πρόγραμμα.

Και λίγα ονόματα στο σύγχρονο pop σύμπαν έχουν το βάρος του Γουέστερος.

Με πληροφορίες από Variety