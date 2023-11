Φράνσις Στερνχάγκεν: Πέθανε η ηθοποιός από το «SATC»

Πέθανε η Φράνσις Στερνχάγκεν, η ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή από τους ρόλους της στο «Cheers» και στο «Sex and the City», σε ηλικία 93 ετών.

Στην τηλεόραση, η Φράνσις Στερνχάγκεν πρωταγωνίστησε ως η γιαγιά του Δρ Κάρτερ (Νοα Γουάιλ) στο «ER» και ως η μητέρα του Κλιφ (Τζον Ρατζενμπέγκερ) στο «Cheers», ρόλοι που της χάρισαν δύο υποψηφιότητες για Emmy. Επίσης, υποδύθηκε την Μπάνι ΜακΝτούγκαλ, την κακιά μητέρα του Τρέι (Κάιλ ΜακΛάχλαν) και πεθερά της Σάρλοτ (Κρίστιν Ντέιβις), στο «Sex and the City», για την οποία έλαβε μια τρίτη υποψηφιότητα για Emmy. Έπαιξε επίσης τον ρόλο της μητέρας της Μπρέντα Λι Τζόνσον (Κίρα Σέντγουικ) στο «The Closer».

Για τη δουλειά της στο Broadway, η Στέρνχαγκεν έλαβε δύο βραβεία Tony για τις ερμηνείες της στο The Good Doctor (1974) του Νιλ Σάιμον και στο The Heiress του Ογκούστους Γκετζ (1995). Έλαβε επίσης υποψηφιότητες για Tony για τη δουλειά της στην παραγωγή των The Sign in Sidney Brustein's Window (1972), Equus (1975), Angel (1978), On Golden Pond (1979) και Morning's at Seven (2002).

Η οικογένεια της ηθοποιού, Φράνσις Στερνχάγκεν ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου της μέσω μιας δήλωσης στο «PEOPLE» που έγραφε πως «με μεγάλη μας λύπη μοιραζόμαστε την είδηση ότι η αγαπημένη μας μητέρα, η ηθοποιός Φράνσις Στερνχάγκεν, πέθανε ειρηνικά από φυσικά αίτια στο Νιου Ροσέλ της Νέας Υόρκης, στις 27 Νοεμβρίου 2023 σε ηλικία 93 ετών. Αφήνει πίσω τα 6 παιδιά, τα 9 εγγόνια και τα 2 δισέγγονά της. Μια γιορτή για την αξιοσημείωτη καριέρα και τη ζωή της έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιανουαρίου, κοντά στα 94α γενέθλιά της. Συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από την αγάπη και τη ζωή της».