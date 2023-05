Φίλιπ Σκόφιλντ: Το σκάνδαλο με την παραίτησή του από το ITV μετά από φήμες για σχέση με έφηβο

Εδώ και μέρες τα βρετανικά tabloids μεταδίδουν εξελίξεις από την αιφνιδιαστική παραίτηση του διάσημου βρετανού παρουσιαστή Phillip Schofield από το τηλεοπτικό δίκτυο ITV, με αφορμή το σκάνδαλο της σχέσης του με έφηβο που τον προσέγγισε για να του ζητήσει δουλειά πριν από χρόνια.

Ο Σκόφιλντ το 2019 είχε κάνει come out ως γκέι και παρά το γεγονός ότι ήταν πολλά χρόνια παντρεμένος. Τότε τα βρετανικά media είχαν σταθεί στο πλευρό του, όπως άλλωστε και η συνεργάτις του και συμπαρουσιάστριά του στην πρωινή εκπομπή This Morning, Holly Willoughby.

Όμως, αδιάκοπη φημολογία των τελευταίων μηνών θέλει τη συνεργάτιδά του να διέρρευσε την ιστορία της σχέσης του παρουσιαστή με ανήλικο, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται, ωστόσο, η έκταση της ολης ιστορίας ανάγκασε τον Σκόφιλντ και να παρατηθεί και να ζητήσει συγνώμη για τα ψέματα του στο τηλεοπτικό κοινό.

Και ναι μεν ο Σκόφιλντ παραδέχθηκε τη σχέση με τον νεαρό τότε υπάλληλο του ITV, όμως, επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για μία εκτός Νόμου συνεύρεση και ότι ο λόγος που παραιτήθηκε ήταν ακριβώς επειδή αποδείχθηκε ότι έλεγε ψέματα ότι δεν είχε σχέση με τον συγκεκριμένο υπάλληλο.

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε μιλώντας στη Daily Mail, που εδώ και μέρες κρατάει ψηλά το συγκεκριμένο θέμα, ο Schofield αποκάλυψε ότι «συνάντησε τον άνδρα όταν ήταν έφηβος. Τότε του ζητήθηκε να τον βοηθήσει να βρει δουλειά στην τηλεόραση». Ο ίδιος ζήτησε συγνώμη τόσο από το τηλεοπτικό κοινό, όσο και από την εργοδότρια αρχή του ΙΤV, αλλά και από τους συναδέλφους για το γεγονός ότι υπήρξε ανειλικρινής.

Εκπρόσωπος του ITV στο οποίο ο παρουσιαστής εκτός από την πρωινή εκπομπή, ετοιμαζόταν για ακόμα ένα τηλεοπτικό πρότζεκτ δήλωσε ότι στο κανάλι «απογοητεύτηκαν πολύ με την παραδοχή της εξαπάτησης» εκ μέρους του παρουσιαστή, ενώ επιβεβαιώθηκε και η οριστική απομάκρυνσή του από το κανάλι. Σημειώνεται ότι ο Σκόφιλντ θα παρουσίαζε και τα British Soap Awards καθως και μία νέα prime time εκπομπή που είχε ήδη ανακοινωθεί από το δίκτυο.

Ο ίδιος εκπρόσωπος του ITV έκανε λόγο για σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τον παρουσιαστή, ενώ ο Σκόφιλντ μιλώντας στο BBC έκανε λόγο για «αποχώρησή του από το κανάλι με βαθιά λύπη και μετά από 35 χρόνια άψογης συνεργασίας».

Και ενώ τώρα μάνατζερ και άλλα στελέχη του τηλεοπτικού φορέα καλούνται να απαντήσουν για το κατά πόσο γνώριζαν τι συνέβαινε ανάμεσα στον παρουσιαστή και υπάλληλό τους και μάλιστα σε μια εποχή που ο δεύτερος ήταν ανήλικος, το κανάλι βρίσκεται σε καθημερινή βάση στα πρωτοσέλιδα των tabloids με κάθε πιθανή λεπτομέρεια για την προσωπική ζωή του Σκόφιλντ σε αντιπαραβολή με τα όσα συνέβαιναν στο κανάλι τα τελευταία χρόνια.

