Φιλαράκια: Διαθέσιμα για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τα 8 τελευταία επεισόδια του σπιν-οφ «Joey»

Σχεδόν 20 χρόνια μετά, η Warner Bros προσφέρει στους φαν της σειράς «Τα Φιλαράκια» και ειδικότερα, του Joey, του spin-off της σειράς Friends με πρωταγωνιστή τον Matt LeBlanc.

Μετά την προβολή των δύο σεζόν της κωμικής σειράς από το 2004 έως το 2006, η οποία διακόπηκε πρόωρα λόγω χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης, τα 8 τελευταία επεισόδια είναι διαθέσιμα για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όλα τα επεισόδια του Joey είναι πλέον διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι του Friends στο YouTube, το οποίο άρχισε να ανεβάζει τη σειρά νωρίτερα φέτος.

Η σειρά Joey έκανε πρεμιέρα στο NBC τέσσερις μήνες μετά το τέλος της σειράς Friends, που διήρκεσε 10 σεζόν. Ακολουθούσε τον πρωταγωνιστή της σειράς, Joey Tribbiani, μετά τη μετακόμισή του στο Λος Άντζελες, όπου η νέα του κωμική σειρά ακυρώνεται, αναγκάζοντάς τον να επανενωθεί με την αδελφή του Gina (Drea de Matteo) και να μετακομίσει με τον τζίνιους ανιψιό του Michael (Paulo Costanzo).

Η σειρά «Joey» έκανε πρεμιέρα με σταθερά υψηλά νούμερα τηλεθέασης, συγκεντρώνοντας 18,6 εκατομμύρια θεατές για το πιλοτικό επεισόδιο. Ωστόσο, η τηλεθέαση μειώθηκε καθώς η σειρά προχωρούσε, με μέσο όρο 10,2 εκατομμύρια θεατές στην πρώτη σεζόν και 7,1 εκατομμύρια στη δεύτερη.

Με πληροφορίες από DEADLINE