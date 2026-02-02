«Fast & Furious»: Ο Βιν Ντίζελ αποκάλυψε το όνομα της νέας ταινίας και την ημερομηνία κυκλοφορίας της

Ο Βιν Ντίζελ επιβεβαίωσε ότι η σειρά ταινιών Fast & Furious θα ολοκληρωθεί με μια τελευταία ταινία με τίτλο Fast Forever, η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 17 Μαρτίου 2028.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στο Instagram, στην οποία ο Ντίζελ δημοσίευσε φωτογραφία του με τον συμπρωταγωνιστή του και καλό του φίλο Πολ Γουόκερ, ο οποίος ενσάρκωσε τον Μπράιαν Ο'Κόνερ στις πρώτες έξι ταινίες της σειράς «Fast & Furious».

Ο Πολ Γουόκερ πέθανε στις 30 Νοεμβρίου του 2013, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Ντίζελ έγραψε: «Κανείς δεν είπε ότι ο δρόμος θα ήταν εύκολος, αλλά είναι δικός μας. Ένας δρόμος που μας καθόρισε και έγινε η κληρονομιά μας. Και μια κληρονομιά διαρκεί για πάντα.»

Η ανάρτηση «κλείνει» με την ημερομηνία 17 Μαρτίου 2028 και το όνομα «Fast Forever».