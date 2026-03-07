Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Προσπάθησα να κάνω και άλλο παιδί και με εξωσωματική, μου στοιχίζει»

H Ευδοκία Ρουμελιώτη παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες», μιλώντας εκτενώς για την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της.

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη αναφέρθηκε στον γιο της Δημήτρη, εκφράζοντας την επιθυμία του να είναι ευτυχισμένος και τον φόβο της για την εφηβεία του, ώστε να μην νιώσει ότι δεν μπορεί να της μιλήσει για όλα.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο ερχομός του γιου της την έχει αλλάξει σημαντικά, αυξάνοντας το άγχος της, ενώ αναφέρθηκε και στην απογοήτευσή της, περιγράφοντας τις προσπάθειες που έκανε μετά τη γέννησή του γιου της για δεύτερο παιδί, ακόμα και με εξωσωματική γονιμοποίηση.

«Νομίζω ότι όσο μεγαλώνει ο Δημήτρης, το μόνο που με ενδιαφέρει μεγαλώνοντας, είναι να ‘ναι ευτυχισμένος. Οπότε νομίζω ότι αν ερωτευτεί και μου φέρει μια κοπέλα που νιώθω ότι θα τον κάνει ευτυχισμένο και θα τον προσέχει και αυτός θα ‘ναι καλά μ’ αυτό, νομίζω ότι επειδή το απωθημένο μου είναι να ‘χω μια κόρη, νομίζω ότι θα γίνει κόρη μου», ανέφερε αρχικά η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

«Στην εφηβεία φοβάμαι το κλείσιμο της πόρτας. Και αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ στην εφηβεία είναι μήπως νιώσει ο Δημήτρης ότι δεν μπορεί να μας τα πει όλα. Αυτό δηλαδή που παλεύω είναι να νιώθει ότι μπορεί να μας τα πει όλα. Ξέρεις τι προσπαθώ εγώ να κάνω, και νομίζω ότι κάπως με τον Δημήτρη το ‘χω βρει αυτό. Όταν έρθει να μου πει κάτι, το οποίο θα το θεωρήσω βλακεία, ναι μεν θα του το πω, μπορεί να έρθουμε σε σύγκρουσα, αλλά μετά το βράδυ θα πάω να το συζητήσω μαζί του», συμπλήρωσε.

«Με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Σε άλλα πράγματα προς το καλύτερο, σε άλλα πράγματα προς το χειρότερο. Ας πούμε, έχω πάρα πολύ άγχος ως άνθρωπος έτσι κι αλλιώς, ο Δημήτρης μου το διπλασίασε αυτό το άγχος. Γιατί ένιωθα άγχος για τον εαυτό μου, τώρα νιώθω άγχος και για ένα άλλο πλάσμα. Μου στοιχίζει που ο Δημήτρης δεν έχει άλλα δύο αδέλφια. Αν μπορούσα...προσπάθησα μετά τον Δημήτρη να κάνω κι άλλο παιδί, δεν ήρθε. Και προσπαθήσαμε και με εξωσωματική και χαίρομαι που το λέω αυτό, γιατί δεν θέλω να υπάρχει κανένα ταμπού», κατέληξε.