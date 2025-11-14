Εύα Καϊλή: «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με απειλούσαν ότι θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια»

Σε αποκαλύψεις για τις συνθήκες κράτησής της για την υπόθεση «Qatargate», προχώρησε η Εύα Καϊλή.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή, βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη σε εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης, όπου μίλησε εκτενώς για τις συνθήκες κράτησής της.

Η ίδια, όπως υποστηρίζει, βίωσε δύσκολες συνθήκες, αναφέροντας παράλληλα πως περνούσε αρκετές ημέρες στην απομόνωση. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι τής ασκούσαν ψυχολογική πίεση, καθώς την απειλούσαν λέγοντάς της πως θα δώσουν το παιδί της στην πρόνοια.

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν κάποιες ημέρες στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, δεν μπορούσε να μιλήσω και να δω την κόρη μου», ανέφερε αρχικά η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσίευσε εκπομπή του Mega.

«Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου» υποστήριξε στη συνέχεια.

«Πέραν αυτής της σωματικής πίεσης, υπήρχε και η ψυχολογική γιατί με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανωτέρων μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.