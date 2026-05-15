Eurovision: Οι αγαπημένες συμμετοχές της φον ντερ Λάιεν και του Αντόνιο Κόστα

Λίγο πριν από τον φετινό τελικό της Eurovision στη Βιέννη, το POLITICO ζήτησε από κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους να αποκαλύψουν τα αγαπημένα τους τραγούδια από τον διαγωνισμό.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεχώρισε το Waterloo των ABBA, χαρακτηρίζοντάς το το πιο «εμβληματικό» τραγούδι στην ιστορία της Eurovision.

Όπως είπε, το τραγούδι που χάρισε τη νίκη στη Σουηδία το 1974 ξεπέρασε τα όρια του διαγωνισμού και έγινε κομμάτι της ευρωπαϊκής ποπ κουλτούρας, ανοίγοντας τον δρόμο για «ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα όλων των εποχών».

Για τη φον ντερ Λάιεν, πάντως, το πιο συγκινητικό τραγούδι της Eurovision παραμένει το Ne partez pas sans moi της Σελίν Ντιόν, με το οποίο η Ελβετία κέρδισε τον διαγωνισμό το 1988. «Τι φωνή, τι συναίσθημα», σχολίασε.

Από τις πιο πρόσφατες συμμετοχές, είπε πως εξακολουθεί να ξεχωρίζει το Euphoria της Loreen, που χάρισε στη Σουηδία ακόμη μία νίκη το 2012.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επέλεξε από την πλευρά του το πορτογαλικό E depois do adeus του Πάουλο ντε Καρβάλιο. Αν και το τραγούδι δεν κέρδισε τη Eurovision του 1974, συνδέθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα με την Επανάσταση των Γαρυφάλλων και τη μετάβαση της Πορτογαλίας στη δημοκρατία.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα και η Κάγια Κάλας δεν απάντησαν όταν ρωτήθηκαν για τις δικές τους επιλογές.

Το POLITICO σημειώνει ότι η Eurovision απέκτησε ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, όταν χώρες όπως οι Βαλτικές Δημοκρατίες, η Πολωνία και η Ουκρανία εντάχθηκαν στον διαγωνισμό ως μέρος της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η νίκη της Ουκρανής Jamala το 2016 με το 1944, τραγούδι αφιερωμένο στις εκτοπίσεις των Τατάρων της Κριμαίας επί Στάλιν.

Eurovision 2026: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η φετινή Eurovision διεξάγεται πάντως σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό εξαιτίας της παρουσίας του Ισραήλ, το οποίο εκπροσωπείται φέτος από τον Νοάμ Μπετάν.

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε επίσης εκδήλωση με τίτλο United for Palestine, η οποία παρουσιάστηκε ως εναλλακτική απέναντι στη Eurovision.

Ο Μπετάν δήλωσε ότι σοκαρίστηκε όταν η εμφάνισή του στον ημιτελικό της Τρίτης διακόπηκε από αποδοκιμασίες και συνθήματα διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, τις ημέρες πριν από τον διαγωνισμό καταγράφηκαν δεκάδες χιλιάδες αντισημιτικά σχόλια στα social media.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, χαρακτήρισε τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ «ντροπιαστικές και υποκριτικές».

«Ο διαγωνισμός είναι μια γιορτή μουσικής, πολιτισμού και αδελφοσύνης μεταξύ των λαών — όχι μια πλατφόρμα πολιτικής αντιπαράθεσης», δήλωσε.

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, φαβορί για τη νίκη στον τελικό του Σαββάτου θεωρείται το τραγούδι Liekinheitin της Φινλανδίας.

Με πληροφορίες από Politico