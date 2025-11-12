Eurovision: Ο Καναδάς σκέφτεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό - «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»

Όταν ο Καναδάς παρουσίασε τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του αυτόν τον μήνα, τα περισσότερα σημεία του ήταν αναμενόμενα - από τα σχέδια για περικοπές στον δημόσιο τομέα έως την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών.

Ωστόσο, μια μικρή αναφορά μέσα στις σχεδόν 500 σελίδες του εγγράφου τράβηξε την προσοχή: η μνεία ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Καναδά για να εξετάσει τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Όταν ρωτήθηκε για αυτή τη φράση, ο υπουργός Οικονομικών, François-Philippe Champagne, ανέφερε πως η πρόταση για ένταξη στον λαμπερό τηλεοπτικό θεσμό προήλθε από «εκείνους που συμμετέχουν» - χωρίς να διευκρινίσει αν εννοούσε συγκεκριμένες χώρες ή την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Η CBC/Radio-Canada είναι συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης· άλλο συνδεδεμένο μέλος, η Αυστραλία, είχε προσκληθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Eurovision να συμμετάσχει το 2015.

Ο υπουργός, πάντως, εμφανίστηκε θετικός στην ιδέα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια στρατηγική αναδιάταξη της κυβέρνησης, μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πλησιέστερα στην Ευρώπη.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου ο Καναδάς μπορεί να λάμψει», δήλωσε ο Champagne στο Global News την περασμένη εβδομάδα.

«Αυτό έχει να κάνει με την προστασία της ταυτότητάς μας - ναι, θέλουμε να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας, αλλά θέλουμε επίσης να στηρίξουμε τους ανθρώπους της τέχνης και του κινηματογράφου, ώστε να μπορούν να ξεχωρίζουν παγκοσμίως. Και, ως Καναδοί, έχουμε πολλά να προσφέρουμε», πρόσθεσε ο Καναδός υπουργός.

Τους τελευταίους μήνες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αμφισβητήσει την κυριαρχία του Καναδά και έχει επιβάλει δασμούς στην οικονομία του, η καναδική κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει τους δεσμούς της με συμμάχους σε όλο τον κόσμο.

Τον Μάρτιο, ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας ότι ο Καναδάς είναι «η πιο ευρωπαϊκή από τις μη ευρωπαϊκές χώρες».

Δύο κυβερνητικές πηγές είπαν στο Canadian Broadcasting Corporation ότι ο Κάρνεϊ - ο οποίος έχει σπουδάσει και ζήσει για χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπηρετώντας πρόσφατα ως διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας - εμπλέκεται προσωπικά στην προσπάθεια του Καναδά να ενταχθεί στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του κόσμου.

Την Τετάρτη, ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, επιβεβαίωσε τη σχετική αναφορά που είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό.

«Η συζήτηση του Καναδά με τη CBC/Radio-Canada βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις επαφές μας», ανέφερε σε δήλωσή του στη Guardian. «Μας ενθουσιάζει πάντα όταν νέοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί θέλουν να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο ζωντανό μουσικό σόου του κόσμου».

Τα τελευταία 24ωρα, καθώς η είδηση έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον Καναδά, τα μέσα ενημέρωσης ανέλυσαν τις προκλήσεις: από το υψηλό κόστος συμμετοχής μέχρι το σχετικά περιορισμένο ενδιαφέρον των Καναδών για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Καναδάς είχε εξετάσει ξανά την ιδέα συμμετοχής στο παρελθόν· το 2022, η CBC είχε ανακοινώσει ότι την απέρριψε ως υπερβολικά δαπανηρή.

Αν και ο Καναδάς δεν έχει συμμετάσχει ποτέ επίσημα, η σκηνή της Eurovision έχει φιλοξενήσει Καναδούς καλλιτέχνες.

Πιο γνωστή περίπτωση είναι η Σελίν Ντιόν, που κέρδισε τον διαγωνισμό για την Ελβετία το 1988 με το τραγούδι Ne Partez Pas Sans Moi, ενώ το 2001 η Natasha St-Pier εκπροσώπησε τη Γαλλία, όπως και η La Zarra το 2023.

Με πληροφορίες από Guardian