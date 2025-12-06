Eurovision: Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Γεωργίας αποκάλυψε ότι υποστήριξε τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Γεωργίας αποκάλυψε την ψήφο του, στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της EBU στη Γενεύη, όπου εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες του διαγωνισμού, καθώς και η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026.

Η Γεωργία αποκάλυψε ότι ψήφισε υπέρ των αλλαγών, προσθέτοντας ότι υποστήριξε τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό και επιβεβαιώνοντας, ότι θα συμμετάσχει και η ίδια στην Eurovision 2026.

«Οι αλλαγές στον κανονισμό εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της ένωσης (εκτός, φυσικά, από τις μουσουλμανικές χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής), αποδεικνύοντας ότι ήταν ουσιαστικά μια ομόφωνη απόφαση των μελών να εμπιστευτούν τις προτεινόμενες αλλαγές της EBU και να αποδεχθούν τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026», αναφέρει το eurovisionfun.com που μετέφερε τη δήλωση του φορέα της Γεωργίας.

Eurovision 2026: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

«Σας υπενθυμίζουμε ότι τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης, που ζητήθηκε από μια ομάδα 11 χωρών και αφορούσε την έγκριση των νέων κανόνων του διαγωνισμού και την αυτόματη αποδοχή του δικαιώματος συμμετοχής όλων των μελών, ήταν τα εξής:

Ψήφοι ΥΠΕΡ: 738

Ψήφοι ΚΑΤΑ: 264

ΑΠΟΧΕΣ: 120», συνεχίζει η ανακοίνωση.