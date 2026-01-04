Eurovision: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απέσυρε τη συμμετοχή της

H Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρει τη συμμετοχή της από το Sing for Greece, όπου θα διεκδικούσε την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision.

Όπως εξήγησε η YouTuber, ο λόγος είναι, ότι: «Για μένα η Eurovision ήταν ένα πάρτι μεταξύ χωρών, ένας διαγωνισμός τραγουδιστικός και, ίσως, αισθάνομαι ότι υπάρχει μία περίπτωση αυτή τη χρονιά να μην είναι κάτι τέτοιο. Κάτι που δεν με κάνει να νιώθω πολύ άνετα με αυτό. Ωστόσο, ελπίζω στο τέλος της υπόθεσης να είναι (ένα πάρτι) και να περάσουν όλοι πάρα πολύ καλά και όμορφα, και να είναι δίκαια όσο το δυνατόν περισσότερο και ωραία».

«Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά γιατί είναι super. Είναι super οι συμμετοχές φέτος. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ», πρόσθεσε τέλος, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.