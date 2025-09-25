Eurovision: Η απόφαση της EBU για τον αποκλεισμό ή όχι του Ισραήλ

Η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision γίνεται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για την EBU.

Μετά από συμβούλιο που διεξήχθη σήμερα, η EBU αποφάσισε να χειριστεί το ζήτημα «δημοκρατικά» όπως τόνισε η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, στην επιστολή της.

Απευθυνόμενη στις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, η Ερνότ-Κουνσί ανακοίνωσε την απόφαση της διοργάνωσης, αναφορικά με τη συμμετοχή του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN.

Για το μέλλον του Ισραήλ στην Eurovision θα αποφασίσουν οι υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες με ψηφοφορία.

Η ανακοίνωση της Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, αναφέρει αναλυτικά:

«Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2025

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα με τον πρώην Αντιπρόεδρο της EBU, Πετρ Ντβόρζακ, για να συζητήσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026. Σε συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στη Θερινή Γενική Συνέλευση της EBU στο Λονδίνο, ο Πετρ παρουσίασε στο Συμβούλιο την έκθεσή του, βασισμένη στις ανατροφοδοτήσεις που έλαβε από τις συναντήσεις του με τα Μέλη.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι υπάρχει μια άνευ προηγουμένου ποικιλία απόψεων σχετικά με τη συμμετοχή του KAN (Ισραήλ) μεταξύ των Μελών της EBU. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η Ένωση αντιπροσωπεύει την ένταξη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, αντανακλώντας τις αξίες των Μέσων Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ωστόσο, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί μια κοινή συναίνεση όσον αφορά τη συμμετοχή του KAN. Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα αυτό χρειάζεται μια ευρύτερη δημοκρατική βάση για απόφαση, ώστε όλα τα Μέλη να έχουν λόγο.

Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο αποφάσισε να οργανώσει μια έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου, προκειμένου τα Μέλη να ψηφίσουν για το ζήτημα της συμμετοχής στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026. Η επίσημη επιστολή για τη σύγκληση της έκτακτης αυτής συνεδρίασης, με περαιτέρω λεπτομέρειες, θα σας αποσταλεί την επόμενη εβδομάδα».