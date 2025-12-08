Eurovision - ελληνικός τελικός: Πότε ανακοινώνονται τα υποψήφια τραγούδια - Πρόσωπο «έκπληξη» στην παρουσίαση

Η Ελλάδα προετοιμάζεται κανονικά για την Eurovision 2026 και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε εκπομπή του ΣΚΑΙ, αναμένεται σύντομα η δημοσίευση της λίστας με τους υποψήφιους καλλιτέχνες για την εκπροσώπηση της χώρας στον διαγωνισμό.

Όσο για την παρουσίαση της ελληνικής Eurovision, ο Α. Καρατζίκος, πρώην πρόεδρος της OAGE International, αναφέρει ως φαβορί, την Μπέττυ Μαγγίρα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τον παρουσιαστή ή την παρουσιάστρια αναμένονται μέσα στον Ιανουάριο, με την ΕΡΤ να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του νέου συστήματος επιλογής.

Παράλληλα, η λίστα με τους υποψήφιους καλλιτέχνες αναμένεται να δημοσιευθεί γύρω στις 20 Δεκεμβρίου, ενώ τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο τελικούς υπολογίζονται να είναι 28 συνολικά. «Προφανώς κάποιες υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να παρουσιάσει και τους ημιτελικούς. Ναι, η Μπέττυ Μαγγίρα που ακούστηκε. Τελικά μάλλον η ΕΡΤ καταλήγει εκεί. Θα το δούμε. Γιατί ακόμα είναι νωρίς γι’αυτές τις ανακοινώσεις. Πιστεύω ότι θα γίνουν μέσα στον Ιανουάριο. Θα έχουμε τα τραγούδια που θα καταρτίσουν τους δύο ημιτελικούς. Τώρα θα είναι 28… θα είναι 24… Στις 20 Δεκεμβρίου πιστεύω ότι θα έχουμε την τελική λίστα με τους συμμετέχοντες. Γιατί θα πρέπει οι ομάδες τους να προετοιμάσουν τις εμφανίσεις του ελληνικού τελικού. Που αν γίνει στις αρχές Φεβρουαρίου, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο», είπε ο Αντώνης Καρατζίκος.

Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που θέλουν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Ήδη, ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως η Evangelia, η Marseaux και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, έχουν γίνει γνωστές κι άλλες συμμετοχές που αναμένεται να εντείνουν τον ήδη μεγάλο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα σε όσους διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision βρίσκονται η Holly Grace, ο Good Job Nicky, η Πέννυ Μπαλτατζή, η ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, Mikay και αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες.

Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι: