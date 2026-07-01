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Eurovision 2027: Ο Καναδάς θα συμμετέχει και επίσημα στον διαγωνισμό

Η EBU έκανε ανακοίνωση για τη συμμετοχή του Καναδά στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού

The LiFO team
The LiFO team
EUROVISION 2027 ΚΑΝΑΔΑΣ Facebook Twitter
Η ανακοίνωση της EBU για τη συμμετοχή του Καναδά στην Eurovision / Φωτ.: EBU
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Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2027, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, σηματοδοτώντας την πρώτη νέα είσοδο στον θεσμό από το 2015, όταν είχε προστεθεί η Αυστραλία.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, στο περιθώριο της Eurovision 2026, αρκετές χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία είχαν αποσυρθεί από τη διοργάνωση. λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η συμμετοχή του Καναδά κατέστη δυνατή μετά την πλήρη ένταξη του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα CBC/Radio-Canada στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), τον οργανισμό που διοργανώνει τη Eurovision 2027.

Η σύνδεση του Καναδά με την Eurovision

Ο Καναδάς αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στους ημιτελικούς του 2027, οι οποίοι θα διεξαχθούν στη Σόφια της Βουλγαρίας, μετά τη νίκη της Dara και του «Bangaranga».

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η CBC/Radio-Canada θα παρουσιάσει μέσα στο επόμενο διάστημα τον τρόπο με τον οποίο θα επιλεγεί η καναδική συμμετοχή.

Υπενθυμίζεται πως ο Καναδάς διαθέτει -ήδη- μια άτυπη «σύνδεση» με τον διαγωνισμό. Η Σελίν Ντιόν, που γεννήθηκε στο Κεμπέκ, είχε εκπροσωπήσει την Ελβετία το 1988, κερδίζοντας τη Eurovision με το τραγούδι «Ne Partez Pas Sans Moi».

Άλλοι Καναδοί καλλιτέχνες έχουν επίσης συμμετάσχει εκπροσωπώντας ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Natasha St-Pier για τη Γαλλία το 2001 και η La Zarra, επίσης για τη Γαλλία, το 2023.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η συμμετοχή επιτρέπεται σε χώρες των οποίων οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί είναι μέλη της EBU. Μέχρι πρόσφατα, ο καναδικός φορέας είχε καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους», το οποίο πλέον αναβαθμίστηκε.

Ο γενικός διευθυντής της EBU, Νόελ Κάραν, δήλωσε ότι «η φωνή του Καναδά σε αυτή την κοινότητα μας κάνει ισχυρότερους».

Παράλληλα, παραμένει αβέβαιο αν χώρες που είχαν μποϊκοτάρει τη Eurovision 2026 θα επιστρέψουν το 2027, με τη συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ να συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από BBC

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