Eurovision 2026: Υποβλήθηκαν 264 συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας, για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026 στην Αυστρία.

Ο 70ός διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, θα διεξαχθεί στη Βιέννη από τις 12 έως 16 Μαΐου του 2026 και σταδιακά οι συμμετέχουσες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες ανάδειξης του καλλιτέχνη που θα τις εκπροσωπήσει.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας, με 264 υποβολές προτάσεων.

Ο εθνικός τελικός για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής, προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις βραδιές. Δύο ημιτελικούς αλλά και έναν τελικό.

Στους δύο ημιτελικούς, αναμένεται να διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.