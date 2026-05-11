Eurovision 2026: Τι ετοιμάζουν στις Σέρρες για τον Akyla - Η αποκάλυψη πρώην καθηγήτριάς του

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε η φιλόλογος και διευθύντρια στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, Χρυσάνθη Παλάζη, για τον πρώην μαθητή της, Akyla, λίγο πριν τη μεγάλη του εμφάνιση στη Eurovision.

Η ίδια αποκάλυψε- μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews- πως γνώρισε τον καλλιτέχνη όταν εκείνος ήταν μαθητής στην Α' Γυμνασίου, περιγράφοντάς τον ως ένα παιδί που ξεχώριζε από πολύ νωρίς για την προσωπικότητα και την ενέργειά του.

«Ήταν ένα παιδί που ξεχώριζε από τότε για την εξωστρέφειά του, το κέφι του και τη δυναμική του. Ήταν η ψυχή της παρέας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως ακόμη και σήμερα παραμένει ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος.

Όπως είπε, βλέποντας πλέον τα στιγμιότυπα από τις περιοδείες και τις εμφανίσεις του, συνειδητοποιεί ότι ο Akylas δεν έχει αλλάξει καθόλου. «Αυτό που βγάζει, δεν είναι φτιαχτό για τις ανάγκες της δουλειάς του ή της περιοδείας του. Έτσι είναι ο Akylas. Αρκεί να καθίσεις πέντε λεπτά δίπλα του για να καταλάβεις ότι είναι πλακατζής», τόνισε.

Η διευθύντρια του σχολείου υπογράμμισε ακόμη πως ο νεαρός καλλιτέχνης είχε έντονη παρουσία σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις του σχολείου, συμμετέχοντας ενεργά σε θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις, ενώ συχνά παρακινούσε και συντόνιζε τους συμμαθητές του. «Ήταν από τα παιδιά που θυμόμαστε να πρωταγωνιστούν σε εκδηλώσεις και να παρασύρουν και τους υπόλοιπους», είπε.

Συγκίνηση στις Σέρρες για τον Akyla

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συγκίνηση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στις Σέρρες και ιδιαίτερα στο Μουσικό Σχολείο, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολουθούν με αγωνία την πορεία του στη Eurovision. «Ελπίζουμε να καταφέρει να βγάλει αυτή την ψυχή του πάνω στην σκηνή και να τον στηρίξει ο κόσμος γιατί του αξίζει», σημείωσε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της στη μητέρα του τραγουδιστή, την οποία γνωρίζει προσωπικά. Η κ. Παλάζη μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια και για τη στήριξη που προσέφερε στα παιδιά της.

«Το βράδυ της πρόκρισης μάς συγκίνησε βαθιά, γιατί η μητέρα του έβλεπε στα μάτια του μια ολόκληρη διαδρομή ζωής και προσπάθειας που παίρνει σάρκα και οστά. Ήταν εκείνη που πίστεψε περισσότερο από όλους σε αυτό το παιδί», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, θεωρεί ήδη τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος από μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας κατάφερε να ξεχωρίσει στη διεθνή μουσική σκηνή.

«Πιστεύω ότι επειδή είναι πολύ αληθινός, θα δώσει την ψυχή του τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό. Ελπίζω να περάσει αυτό το μήνυμα στον κόσμο, πέρα από το ίδιο το τραγούδι», είπε χαρακτηριστικά.

Eurovision 2026: Τι ετοιμάζουν στις Σέρρες για τον Akyla

Η ίδια αποκάλυψε επίσης, πως το σχολείο σχεδιάζει να παρακολουθήσει οργανωμένα τον μεγάλο τελικό της Eurovision, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα των μαθητών λόγω εξετάσεων.

Κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στον Akyla λέγοντας πως το τραγούδι του έχει ήδη γίνει σύνθημα στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. «Θέλουμε να του πούμε ότι το τραγούδι του έχει γίνει σύνθημα και το μήνυμα είναι ένα: ''φέρ' το''», είπε με χαμόγελο.

Επίσης, χθες, η νονά του Akyla, Χρύσα Πετρίδου, εξέφρασε την πίστη της ότι θα φέρει τη νίκη και ανέφερε τι ετοιμάζουν στις Σέρρες για εκείνον.

«Ο Akylas είναι καλά, λίγο πιεσμένος αλλά χαρούμενος. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα πολύ καλά. Ο Αkylas είναι ένα παιδάκι πολύ αγαπητό, έχει κερδίσει τους πάντες. Πρέπει να πάμε για πρωτιά. Μίλησα μαζί του πριν 2-3 μέρες. Τον βλέπω πάρα πολύ ήρεμο. Ο Akylas είναι γενικά ένα ήρεμο παιδί, δεν καταλαβαίνεις αν είναι ή δεν είναι αγχωμένος. Τον βλέπω πολύ κουλ» είπε αρχικά η νονά του Akyla.

«Δεν τον έχω ακούσει να παραπονιέται στιγμή. Τον ημιτελικό θα τον δούμε στο σπίτι. Για τον τελικό, η δήμαρχός μας εδώ στις Σέρρες έχει ετοιμάσει στην πλατεία να στηθεί video wall για να δούμε όλοι μαζί τον τελικό» συμπλήρωσε.